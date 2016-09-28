Борис Филатов: Днипровские паралимпийцы получат премии на общую сумму 1,2 млн грн

Это решение народные избранники поддержали почти единогласно. Руководитель города Борис Филатов подчеркнул: денежное вознаграждение получат призеры Паралимпийских игр-2016 не только из Днипра, но и из области.

«Городской совет проголосовал за выделение денежного вознаграждения нашим героям – паралимпийцам. Мы все знаем, что в составе паралимпийской сборной Украины большое количество спортсменов из Днипра и области. В первую очередь мы премируем членов нашей территориальной громады», – сказал мэр Днипра Борис Филатов.

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Встреча с героями XV Паралимпиады запланирована на 29 сентября. Известно, что за каждую золотую медаль спортсмены получат по 50 тыс. грн, за «серебро» – 30 тыс. грн и 20 тыс. грн – за «бронзу». Участникам игр выплатят по 10 тыс. грн.

Отметим, что ХV Паралимпийские игры в этом году проходили с 7 по 18 сентября в бразильском Рио-де-Жанейро. В состав украинской сборной вошли 235 спортсменов, 37 из которых являются представителями Днипра и области. В копилке украинцев в целом 117 медалей, и 30 из них удалось завоевать днипровским паралимпийцам. На Паралимпиаде-2016 сборная Украины заняла третье общекомандное место, уступив Китаю и Великобритании.