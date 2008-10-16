Милан приглядывается к Тарасу Михалику

Защитник киевского Динамо и сборной Украины Тарас Михалик оказался в сфере интересов итальянского Милана, пишет football.ua со ссылкой на Corriere dello Sport.

Россо-нери уже сейчас думают о трансферной кампании следующего лета и мониторят рынок в поисках новых игроков. Ищут, преимущественно, защитников и полузащитников, так как именно в этих линиях собраны главные ветераны команды, которые скоро уйдут на заслуженный отдых.

Милан ведет переговоры с Ливерпулем по поводу трансфера датчанина Даниэля Аггера, а пока Мерсисайдцы еще не дали окончательный ответ, генеральный директор итальянцев Арьедо Браида встретился со своим коллегой из киевского Динамо Резо Чохонелидзе.

Напомним, что Резо работал в Милане на должности скаута по Восточной Европе и с его подачи в составе россо-нери оказались Кахабер Каладзе и Виталий Кутузов. Теперь же резо в восторженных тонах рассказал Браиде о Тарасе Михалике. В итальянских СМИ Тараса описали так:

"Тарас Михалик, 25 лет, мощный опорный полузащитник Динамо и сборной Украины. Обладает прекрасными физическими характеристиками (185 см, 77 кг) и напоминает раннего Каху Каладзе".

Новость про Михалика, опубликованная на сайте Corriere dello Sportносит название: "Михалик - новый Гаттузо"...