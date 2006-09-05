Прогноз Блохина на игру с Грузией

Главный тренер Национальной сборной по футболу Олег БЛОХИН прогнозирует тяжелую игру сборных Украины и Грузии, но надеется на позитивный результат для своей команды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на пресс-матчевой пресс-конференции.

«Ожидается напряженная игра», - сказал О.БЛОХИН. По его словам, первая игра отборочного турнира всегда нервная, тяжелая.

Все заслуги сборной Украины в прошлом, и команда серьезно готовится к предстоящей игре, отметил тренер.

Анализируя итог предыдущей игры сборной Грузии со сборной Франции, в которой грузины на своем поле проиграли со счетом 0:3, О.БЛОХИН сказал, что такой счет закономерный, Франция была более уверенная и более собранная.

О.БЛОХИН отметил, что Грузия сейчас играет в еще более индивидуальный футбол, чем в прошлом году, им не хватает командной игры.

В свою очередь, один из лидеров сборной Украины Анатолий ТИМОЩУК, который также принимал участие в пресс-конференции, сказал, что несмотря на это, Грузия сделает все возможное, чтобы взять очки в игре с Украиной.

О.БЛОХИН подчеркнул, что игра с Грузией будет первой для украинцев в нынешнем отборочном цикле, поэтому является очень важной. «Завтра - одна из главных игр. Как начнешь турнир, так дальше все и покатится», - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов, О.БЛОХИН сказал, что команда готовится к матчу в нормальном режиме, у некоторых игроков есть микроповреждения, но тренер надеется, что они не повлияют на будущую игру.

Как сообщал УНИАН, завтра, 6 сентября, Национальная сборная Украины по футболу матчем со сборной Грузии в Киеве на НСК «Олимпийский» начинает отборочный цикл на финальную часть Чемпионата Европы 2008 года.