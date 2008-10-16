Хуан-Карлос Гомес грозит Кличко своей бабушкой

Виталий Кличко заявил, что к числу его желаемых соперников относятся Леннокс Льюис и Николай Валуев. А отстаивать титул против молодых боксеров, не имеющих ни имени, ни чемпионского пояса, у него мотивации нет.

Как сообщает Спортком, еще Кличко заявил, что Хуан-Карлос Гомес, который возглавляет сейчас рейтинг WBC, вовсе не является обязательным претендентом на его титул. Несколько дней назад кубинец так и сказал Виталию: «Я понимаю, что ты предпочитаешь встречаться с соперниками, которые не умеют драться, однако я — официальный претендент на твой титул. Ты не сможешь бегать от меня вечно. Ты знаешь, что я — тот, кто победит тебя. Ты знаешь, насколько я хорош! Когда я уже был чемпионом мира, ты все еще околачивал мешков, которых могла бы нокаутировать и моя бабушка».