Воронин выйдет на поле со сломанным носом

В интервью официальному сайту берлинской Герты Андрей Воронин заявил, что несмотря на перелом носа, настроен на следующий матч.

"Как раз самое время для первой домашней победы. Скорее всего, я буду играть даже без защитной маски - перелом носа меня не беспокоит. Моя цель - гол для Софии и моей жены Юлии," поделился украинец.

Перелом носа Андрей получил на тренировке в результате неудачного столкновения с партнером по команде.

Football.ua