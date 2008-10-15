Дон Кинг предложил 45 млн. долларов Льюису за бой с Кличко

Чемпион мира по боксу по версии WBC Виталий КЛИЧКО убежден, что продолжение его спортивной карьеры возможно лишь при условии достаточной мотивации, которой он считает поединок с бывшим чемпионом по той же версии Ленноксом ЛЬЮИСОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“После того боя (поединка В.КЛИЧКО с Л.ЛЬЮИСОМ - УНИАН) многие имеют сомнения что касается победителя. И если Леннокс ЛЬЮИС согласится, я с удовольствием дам такую возможность и ему, и себе расставить все точки в этом вопросе”, - сказал В.КЛИЧКО.

По его убеждению, для продолжения карьеры профессионального боксера нужна мотивация, а просто отстаивать пояс – это недостаточная мотивация.

Чемпион подтвердил, что сразу по окончании боя с Семюэлем ПИТЕРОМ известный промоутер Дон КИНГ предложил Ленноксу ЛЬЮИСУ 45 млн. дол. за то, чтобы он вернулся на ринг для одного поединка с Виталием КЛИЧКО, но дальнейшее развитие событий ему не известно.

Кроме этого, В.КЛИЧКО считает интересным бой с россиянином Николаем ВАЛУЕВЫМ, который владеет последним чемпионским поясом в тяжелом весе, вне семьи КЛИЧКО (у братьев сейчас вместе 4 пояса). Однако кто попытается отобрать этот титул у М.ВАЛУЕВА – он или Владимир, Виталий не ответил.

“Выбросим на пальцах”, - пошутил чемпион.

Как сообщал УНИАН, 21 июня 2004 года британец Л.ЛЬЮИС сохранил титул чемпиона мира среди тяжелоатлетов по версии Всемирного боксерского совета, победив В.КЛИЧКО. Рефери остановил бой после шестого раунда из-за того, что у В.КЛИЧКО была сильно рассечена левая бровь. Таким образом, судья зафиксировал победу Л.ЛЬЮИСА техническим нокаутом, что вызвало недовольство В.КЛИЧКО и зрителей поединка. По мнению большинства экспертов, В.КЛИЧКО в этом бое выглядел объективно сильнее и лидировал по количеству очков, так вот, решение судьи фактически спасло чемпиона мира от поражения.

После поединка Л.ЛЬЮИС заявил, что готов дать украинцу реванш, однако матч-реванш так и не состоялся. 6 февраля 2004 года Л.ЛЬЮИС на пресс-конференции в Лондоне объявил о завершении своей профессиональной карьеры.