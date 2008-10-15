Завершен демонтаж центра «Троицкий» перед НСК «Олимпийский»

В Киеве завершен демонтаж недостроенного торгово-развлекательного центра «Троицкий» перед Национальным спортивным комплексом «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ подчеркнул сегодня в комментарии журналистам, что работы по демонтажу были завершены своевременно, ровно за 100 дней, как и обещала городская власть.

Он напомнил, что на демонтаж было выделено 28 млн. грн. из городского бюджета.

По словам В.ЖУРАВСКОГО, на сегодняшний день осталась подземная часть «Троицкого», которая будет оборудована под подземный паркинг. В целом, за время работ по демонтажу было вывезено 30 тонн железобетона и 2,5 тонны, что составляет приблизительно 40 вагонов, металла и арматуры. Сейчас еще остается подобный строительный мусор на месте центра, но он будет убран отсюда, максимум, за неделю.

Как сообщил гендиректор «Киевметростроя» - компании, которая осуществляла демонтаж – Владимир ПЕТРЕНКО, на месте «Троицкого» осталось три процента этого здания, потому что они тесно связаны с метрополитеном, который проходит под площадью. По словам В.ПЕТРЕНКО, будет наработан проект подземного паркинга с учетом этих остатков сооружения, а также он будет увязан с общей реконструкцией НСК «Олимпийский». Проект подземного паркинга и обустройства его наземной части будет разрабатывать компания «Юджин», и он будет согласован с немецкой фирмой, которая будет заниматься реконструкцией стадиона «Олимпийский». По его словам, пока не известно, когда этот проект будет готов.

В.ПЕТРЕНКО надеется, что к работам по обустройству паркинга и его наземной части привлекут «Киевметрострой», поскольку, еще раз подчеркнул он, это связано со столичным метрополитеном.

Относительно финансирования работ по демонтажу ТРЦ «Троицкий», В.ПЕТРЕНКО сказал, что не хочет касаться этой темы, отметив, что здесь существует проблема. При этом он добавил, что уже беседовал с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ по этому вопросу, и тот заверил, что в ближайшее время все предусмотренные компании «Киевметрострой» средства за выполненные работы поступят.

Как сообщал УНИАН, демонтаж ТРЦ «Троицкий» начался по настоянию УЕФА, которая заявила о невозможности проведения на НСК «Олимпийский» матчей Евро-2012, если не будет обеспечена безопасность болельщиков и их свободное перемещение на площади перед стадионом.

Демонтаж «Троицкого» начали как аварийные работы 20 марта с.г. Однако Министерство регионального развития и строительства Украины запретило сносить ТРЦ «Троицкий» без проектной документации, и работы были остановлены.

1 июля снова начались работы по демонтажу «Троицкого», и тогда первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО пообещал, что здание будет снесено через 100 дней. Между тем, работы снова были остановлены из-за отсутствия документов относительно договоренностей о компенсации застройщику за снесенное здание. После официального оформления этих бумаг 19 июля снова начались работы по демонтажу ТРЦ.

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ обещал, что демонтаж наземной части ТРЦ «Троицкий» завершится к 15 октября.