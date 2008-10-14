Англичанин грозится побить обоих Кличко (фото)

Английский боксер Дэвид Хэй, бывший абсолютный чемпиона мира в первом тяжелом весе, который 15 ноября дебютирует в супертяжелом весе поединком с Монте Барреттом, заявил, что победа Виталия Кличко над Сэюэлом Питером его совсем не впечатлила.

«После того как я побью Владимира Кличко, придет черед и Виталия. Они оба такие медленные... Я покажу всем их уязвимость», – цитирует Хэйя британское издание Telegraph Sport.

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