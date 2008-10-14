Михайличенко ответит Воронину

Главный тренер сборной Украины комментировать высказывания Андрея Воронинао своем пребывании в сборной пока не спешит.

По словам пресс-атташе команды Юрия Малышева, через две недели Алексей Михайличенко обязательно даст пресс-конференцию, на которой он не только подведет итоги выступления сборной в нынешнем году, но и обязательно расскажет о том, кого и в какой роли он видит в национальной сборной в дальнейшем.

"Я не думаю, что отношения между тренером и игроком нужно выяснять через прессу. Пусть они немного успокоятся. И спустя некоторое время обязательно в спокойной обстановке поговорят и расставят все точки над "i", - заявил пресс-атташе сборной Украины.

Football.ua