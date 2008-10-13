Президент присвоил звание Герой Украины депутату Сушкевичу (фото)
21:50, 13 октября 2008Спорт
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За развитие паралимпийского движения
“За выдающиеся личные заслуги в развитии паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине, реализацию государственных программ реабилитации инвалидов, многолетнюю активную общественно-политическую деятельность” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Государства Валерию СУШКЕВИЧУ - народному депутату Украины, президенту Национального комитета спорта инвалидов Украины.
|Президент Украины Виктор Ющенко и председатель Национальной Ассамблеи инвалидов Украины, народный депутат Украины Валерий Сушкевич на церемонии чествования Национальной паралимпийской сборной в Киеве, 13 октября 2008 г. Фото УНИАН
Об этом идет речь в Указе Президента Украины от 13 октября 2008 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.
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