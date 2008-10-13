Президент присвоил звание Герой Украины депутату Сушкевичу (фото)

“За выдающиеся личные заслуги в развитии паралимпийского и дефлимпийского движения в Украине, реализацию государственных программ реабилитации инвалидов, многолетнюю активную общественно-политическую деятельность” Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил звание Герой Украины с вручением ордена Государства Валерию СУШКЕВИЧУ - народному депутату Украины, президенту Национального комитета спорта инвалидов Украины.

Об этом идет речь в Указе Президента Украины от 13 октября 2008 года, текст которого размещен на официальном сайте главы государства.