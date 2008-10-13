Суркис: у нас есть все шансы пробиться на ЧМ-2010

Президент ФФУ Григорий Суркис считает ничейный результат со сборной Хорватии приемлемым.

"В первом тайме мы играли на равных с Хорватией, несколько раз серьезно угрожали их воротам. А вот вторая половина...", - пожаловался Суркис журналистам после матча.

"Мне было совсем нелегко смотреть этот поединок. Второй тайм я вообще не хочу комментировать, пусть об этом говорит главный тренер. Жаль, что не было Гусева и Милевского. С ними это был бы совсем иной матч", - продолжает президент ФФУ.

"Но мы продолжаем идти без поражений. У нас есть все шансы, чтобы пробиться на ЧМ-2010", - считает Григорий Суркис.

Football.ua