В Чернигове в разгаре богатырский турнир

В Чернигове проходит богатырский турнир на призы Василия ВИРАСТЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, в соревнованиях принимают участие 6 стронгменов из разных городов Украины. Главным судьей является черниговский богатырь Александр ПЕКАНОВ.

В.ВИРАСТЮК в интервью журналистам назвал целью турнира популяризацию и развитие богатырского вида спорта, а также поиск и воспитание новых атлетов.

«Мы уже доросли к такому уровню, что равняются на нас. Поэтому мы даем возможность молодым атлетам выявить себя», - сказал В.ВИРАСТЮК.

Соревнования самых сильных мужчин Украины начались на Красной площади Чернигова из тяги автомобиля-бензовоза весом 14-16 тонн. Затем они продлились на стадионе им. Гагарина. В программе соревнований по богатырскому многоборью: переворачивание колеса весом 360 кг, поднятие гантели «Дамбл», которая весит 75 кг, эстафета Лонг-лифт во время которой спортсмены поднимают колоды по 120, 135, 150 кг, перенесение шаров «Атласа» от 100 до 170 кг.

Организаторы турнира пообещали, что кроме соревнований богатырей померяться силами смогут и зрители. Организаторы убеждены, что такие турниры не только дают драйв спортсменам, но и являются стимулом для молодых богатырей, мечтающих испытать себя.

С 2003 года В.ВИРСТЮК провел 20 подобных турниров в разных местах Украины.

Финальные соревнования в этом году состоятся во Львове.