Питер о бое с Кличко: большой отличный боксер победил хорошего маленького

Экс-чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе нигериец Сэмюэл Питер, уступивший накануне свой титул украинцу Виталию Кличко, прокомментировал итоги боя.

«Виталий – великий чемпион. Думаю, что Кличко смог утвердиться на большом ринге после четырехлетней паузы. Нынешний поединок вышел таким, как и предполагалось: большой отличный боксер победил хорошего маленького. Кличко держал дистанцию, работал джебами, апперкотами, бил правой.

Кличко владел инициативой, а я, маленький боксер, не смог порвать дистанцию. Со стороны могло показаться, что бой шел в невысоком темпе. Однако Кличко много комбинировал и демонстрировал настоящее боксерское мастерство. Я старался сократить дистанцию и взвинтить темп, но Виталий меня к себе не подпускал, сполна используя свои физические преимущества», – сказал Питер.

Spоrts.ru