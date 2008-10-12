Виталий Кличко: немного расстроился...

Украинский супертяжеловес Виталий Кличко, победивший накануне чемпиона мира по версии WBC нигерийца Сэмюэла Питера и ставший новым обладателем титула , прокомментировал итоги боя.

«Не буду вдаваться в технические подробности, лишь отмечу, что Питер – чемпион мира. А это звание не завоевывают случайно. Он спортсмен с огромной силой удара, и моя малейшая ошибка могла бы обойтись очень дорого. Потому я старался не допускать ошибки и использовать ошибки Питера.

У него очень сильный удар. Я понимал, что, если хотя бы разок попаду под него, поединок может окончиться досрочно и не в мою пользу, поэтому не оставлял Самуэлю шанса на атаку.

Немного расстроился от того, что в поединке не была поставлена заключительная точка. Если бы он досрочно не прервал бой, то в девятом или же десятом раунде я бы расставил точки над «i», и Самуэль Питер занял бы горизонтальное положение. Я видел, что Питер пропускает удары и ждал решающий момент для сокрушительного удара, поставившего бы решающую точку в матче.

Я очень рад, что все получилось и, что энергия и время, инвестированные для этой победы, не пропали даром. Я очень рад, что сегодня в честь моей победы звучал украинский гимн и был поднят украинский флаг. Рад, что все получилось и благодарен всем поддержавшим меня в этом довольно рисковом и авантюрно начинании. Было бы очень здорово, если бы в ближайшем будущем Владимир встретился с временным чемпионом мира WBA Николаем Валуевым или же временно не действующим чемпионом WBA Русланом Чагаевым и собрал бы все чемпионские пояса», – цитирует Виталия Sports.ru.