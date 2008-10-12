Виталий Кличко: немного расстроился...
А с другой стороны очень рад :)
|Мечта братьев сбылась... Фото АР
«Не буду вдаваться в технические подробности, лишь отмечу, что Питер – чемпион мира. А это звание не завоевывают случайно. Он спортсмен с огромной силой удара, и моя малейшая ошибка могла бы обойтись очень дорого. Потому я старался не допускать ошибки и использовать ошибки Питера.
У него очень сильный удар. Я понимал, что, если хотя бы разок попаду под него, поединок может окончиться досрочно и не в мою пользу, поэтому не оставлял Самуэлю шанса на атаку.
|Питеру пришлось нелегко... Фото АР
Я очень рад, что все получилось и, что энергия и время, инвестированные для этой победы, не пропали даром. Я очень рад, что сегодня в честь моей победы звучал украинский гимн и был поднят украинский флаг. Рад, что все получилось и благодарен всем поддержавшим меня в этом довольно рисковом и авантюрно начинании. Было бы очень здорово, если бы в ближайшем будущем Владимир встретился с временным чемпионом мира WBA Николаем Валуевым или же временно не действующим чемпионом WBA Русланом Чагаевым и собрал бы все чемпионские пояса», – цитирует Виталия Sports.ru.