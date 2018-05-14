Украина - Хорватия: когда не помог и 12-й игрок

Ничья в матче сборных Украины и Хорватии 0:0 оставляет больше вопросов, чем ответов...

Сборная Украины завершила нынешний этап отбора на чемпионат мира -2010. На зимний перерыв команда уходит с определенным запасом прочности, получив семь очков в трех матчах и сохраняя шансы на продолжение борьбы за путевку в финальную часть Кубка мира.

Это в активе. С другой стороны, наша сборная уже длительное время не может избавиться от негативного имиджа команды, способной набирать очки, но неспособной демонстрировать качественную, яркую игру. Эдакий евросередняк, который отбирает у более слабых и отдает более сильным, а в целом не хватает звезд с неба. Все прогнозируемо, сюрпризов, фейерверков и шоу от украинских футболистов никто не ждет.

Уж и не припомнишь матч, принципиальный, официальный, в котором сборная Украины победила бы соперника, более рейтингового чем сама.

Не стал исключением и вчерашний поединок против сборной Хорватии. Именно эта команда является основным конкурентом украинцев в борьбе за возможность зацепиться хотя бы за второе место в нашей отборочной группе, поэтому в домашнем матче нужно было выигрывать, однозначно.

Три корнера – не пенальти. И пять тоже

Вероятно, каждый, кто гонял мяч еще с детства, помнит неписаное правило дворового футбола: три корнера– пенальти. Смысла особенного в этом не было, поскольку и точно определенных границ поля, конечно, не существовало, да и пенальти еще нужно уметь реализовать, а все же таким образом иногда можно было наказать соперника, который выбивал мяча куда подальше, срывая атаку.

Вчера украинцам в первом тайме удалось так прижать хорватов, что на протяжении нескольких минут угловые удары на ворота гостей выполнялись почти кряду аж 5 раз. И что? А ничего. Даже удар по воротам не удалось нанести, даже какой-то полумомент создать, как-нибудь более-менее правдиво упасть в штрафной гостей…

Еще впереди было больше часа игры, еще не все голоса харьковских зрителей были сорваны, не все горчичники розданы, но в душе появились какие-то невеселые предчувствия: вот, по-видимому и все, на что способны наши, большего не будет.

Именно линия атаки вызывала больше всего вопросов перед матчем. В состоянии ли и дальше сыграть в связке Шевченко с Селезневым, так, как это у них вышло в матче против Казахстана, попадет ли по воротам Алиев, выйдет ли в стартовом составе Воронин, не закончился ли фарт у Назаренко ..?

Ведь, чтобы реально претендовать на главное место в отборочной группе, нужно обязательно выигрывать у непосредственных конкурентов, тем более на своем поле – аксиома турнирной стратегии.

Максималистом нашего главного ответчика на все вопросы Алексея Михайличенко не назовешь. Выставить на домашний матч единственного нападающего, а затем после игры заявить, что нулевой ничьей можно быть довольным, и считать даже одно взятое очко хорошим результатом – ну, это только одному тренеру понятно.

Наблюдать, как Шевченко пытается бороться за мяч на своей половине поля – все равно, что читать книжку задом наперед. Слова вроде бы понятны, а логики или смысла никакого.

Наш незаменимый ветеранистый Шевченко играл против хорватов, еще, кажется, в 1995-ом, и ожидать в настоящее время от него какого-то чуда - это лишь одному Михайличенку понятно.

«Нет большой разницы, где играть, – дома или на выезде. Есть две игры. В первой сыграли вничью, а главное набрать очки в каждом туре. Хорватия – сильный соперник. В целом мы сыграли надежно. Впереди, может, не все вышло, но на то есть причины. Ряд молодых футболистов должен сыграться вместе, притереться. Да и Хорватия выглядела мощно».

Кажется, у главного тренера сборной Украины пропадает дар дипломата или парламентария, профессионального переговорщика, способного даже разъяснить почему в дырах ничего нет.

А объяснять, почему Воронин не был выпущен на замену, тем обстоятельством, что игрок, оказывается, слишком перенервничал, ожидая вестей из роддома – это просто глубины психоанализа.

Летает журавлик в небе

Конечно, мы посторонние наблюдатели, в действительности не знаем, какие настроения царят в раздевалке сборной Украины, почему тренер не выставил пару форвардов, в какой форме на данный момент находится тот же Селезнев, почему тренер не дал шанс Слесарю проявить себя в родных стенах, но послематчевый вывод напрашивается один: Михайличенко решил удержать синицу в руке, а журавль пусть еще полетает.

Ничья у нас есть еще до матча, зачем же ее терять - интересно, как долго можно протянуть на такой философии? До 1 апреля, поездки в Лондон на игру со сборной Англии? А затем опять услышать о «притирке молодых футболистов»?

Плетикоса вообще должен выставиться нашим во главе с тренером. Это ж надо, вратарь уже на протяжении нескольких месяцев демонстрирует явно не лучшую игру, пропускает «оптом и в розницу» и за клуб, и за сборную, так нагрузите его с первых минут, хотя бы тревожными ударами, хотя бы издалека (как вот Кличко-старший доставал вчера ночью нигерийского Питера).

Ан нет, не вышло или не было такой установки. Во втором тайме харьковского матча голкипер хорватов вообще отдыхал, мог бы и в нападение бегать, такое впечатление. Нет возражений, хорватская сборная – соперник очень сильный и авторитетный. Регулярно выступать на чемпионатах Европы и мира, это значит, что в футбольном хозяйстве Хорватии система подготовки футболистов настроена как следует, конвеер прям. И это в стране, где еще заметны следы кровавой балканской войны! И пусть местные клубы не на первых ролях в Европе (это уже вопрос к их олигархам), зато хорватского футбольного цвета – по всему свету.

Два крайне опасных удара головой Олича по воротам Пятова во втором тайме наглядно показали силу хорватской сборной и в то же время были сигналом тревоги о состоянии взаимосвязей в линиях нашей сборной. Почему оба раза рядом с Оличем оказывался Назаренко, а не кто-то из центральных защитников, кто должен был разворачивать контратаку?

А никто и не разворачивал. Голайдо, Алиев, Кравченко, как могли, отрабатывали центр поля, но если впереди не на кого выдать пас…, это и начало называться: толочь воду в ступе. Рисунок игры, который еще худо-бедно, но проглядывался у нашей сборной в первом тайме, после перерыва вовсе исчез.

И чем ближе к концу матча, тем очевиднее становилось то, что хорваты полностью овладели ситуацией на поле. Было заметно, что гости способны прибавить в игре, наши – нет. Не помог и 12-й игрок в лице харьковских болельщиков, которые внесли особый колорит в общую ситуацию на стадионе.

Следовательно, счет по игре. Сетовать на неиспользованные шансы забить гол не приходится, потому что и самих моментов в сущности не было. Но не ничейный итог оставил неприятное впечатление, а размытость почерка сборной Украины, отсутствие наигранных комбинаций, слаженности и конструктива.

С тем и ушли в зиму. Весной, как водится, будут новые надежды, новые имена в сборной, будет, надеемся, и новая игра.