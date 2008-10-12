Виталий Кличко - снова чемпион мира
00:58, 12 октября 2008Спорт
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Досрочно завершился бой с Питером
Досрочно, победой украинского спортсмена, завершился бой Виталий Кличко - Самюэль Питер за чемпионский пояс по версии WBC (Всемирный боксерский совет).
Восемь раундов Виталий Кличко демонстрировал очевидное преимущество, его соперник не довел практически ни одного удара, кроме 6-го и 7-го раунда, когда Питер попытался переломить ход поединка. В конце восьмого раунда Самюэль Питер получил последние два крепких удара, но не упал в ринге - отбыл перерыв и не смог подняться на 9-й раунд.
|Вот они: чемпионские пояса
Фото AP, Reuters
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