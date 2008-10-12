Результаты матчей ЧМ-2010 по футболу

Завершились сегодняшние матчи группового этапа Чемпионата мира по футболу

Группа 1

Венгрия - Албания 2:0

Швеция - Португалия 0:0

Дания - Мальта 3:0

В группе лидирует Дания - 7 очков после трех игр, Швеция 5 (3), Португалия, Албания и Венгрия 4 (3), Мальта 0 (3).

Группа 2

Швейцария - Латвия 2:1

Люксембург - Израиль 1:3

Греция - Молдова 3:0

В группе абсолютный лидер Греция - 9 очков после трех игр, Израиль 7 (3), Швейцария 4 (3), Латвия и Люксембург 3 (3), Молдова 0 (3).

Группа 3 Польша - Чехия 2:1

Сан-Марино - Словакия 1:3

Словения - Северная Ирландия 2:0

В группе лидируют Польша и Словения - по 7 очков после трех игр, Словакия 6 (3), Чехия 1 (2), Северная Ирландия 1 (3), Сан-Марино 0 (2).

Группа 4

Финляндия - Азербайджан 1:0

Уэльс - Лихтенштейн 2:0

Германия - Россия 2:1

В группе лидирует Германия - 7 очков после трех игр, Уэльс 6 (3), Финляндия 4 (2), Россия 3 (2), Азербайджан 1 (3), Лихтенштейн 1 (3).

Группа 5 Турция - Босния и Герцеговина 2:1

Эстония - Испания 0:3

Бельгия - Армения 2:0

В группе абсолютный лидер Испания - 9 очков после трех игр, Турция и Бельгия 7 (3), БиГ 3 (3), Эстония и Армения - 0 (3).

Группа 6

Англия - Казахстан 5:1

Украина - Хорватия 0:0

В группе абсолютный лидер Англия - 9 очков после трех игр, Украина 7 (3), Хорватия 4 (3), Беларусь 3 (2), Казахстан 3 (4), Андорра 0 (3).

Группа 7 Фареры - Австрия 1:1

Сербия - Литва 3:0

Румыния - Франция 2:2

В группе лидируют Литва и Сербия - по 6 очков после трех игр, Румыния, Австрия и Франция 4 (3), Фареры 1 (3).

Группа 8

Грузия - Кипр 1:1

Болгария - Италия 0:0

В группе лидирует Италия - 7 очков после трех игр, Ирландия 4 (2), Черногория и Болгария 2 (2), Кипр 1 (2), Грузия 1 (3).

Группа 9 Шотландия - Норвегия 0:0

Нидерланды - Исландия 2:0

В группе лидирует Голландия - 6 очков после двух игр, Шотландия 4 (3), Македония 3 (2), Норвегия 2 (2), Исландия 1 (3).