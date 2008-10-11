Приближаются международные соревнования по подводной охоте

11-12 октября в Полтавской области в акватории Днепра возле Кременчуга пройдут международные соревнования по подводной охоте «Славянский кубок».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Кременчугского горисполкома.

По ее данным, участие в соревнованиях будут принимать около 100 любителей подводной охоты.

«У нас 30 команд, – сообщил УНИАН организатор соревнований Андрей Ковалев. – Участники - преимущественно жители стран СНГ: России, Беларуси, Молдовы.

Будут происходить как командные соревнования, так и личный зачет. Победители, которые поймают наибольшую рыбу, получат призы».

А.КОВАЛЕВ добавил, что соревнования по подводной охоте «Славянский кубок» проводятся уже в десятый раз.