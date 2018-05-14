Список Михайличенко: кто будет забивать и кто будет бит?

На кон в матче сборных Украины и Хорватии поставлено шесть очков

Нашим нужно выигрывать обязательно – таков императив завтрашнего матча национальных сборных Украина – Хорватия в группе 6 отборочного турнира на чемпионат мира 2010.

Слишком уже принципиальным соперником является для нас команда Хорватии – как учитывая актуальную ситуацию в отборочной группе, так и в историческом, личном аспекте.

Ведь как можно забыть: именно хорваты дважды закрывали украинцам путь к футбольным вершинам, сначала в 1995 году - в отборе на чемпионат Европы, а в 1997-ом - в плей-офф на чемпионат мира, причем, уверен, ответный матч на поле НСК «Олимпийский», и до сих пор стоит перед глазами болельщиков, насколько драматичным он был, с быстрым голом Шевченко, с незачтенным голом Косовского в ворота хорватов... Сплошной Педерсен тогда был.

Словом, судьбы сборных Украины и Хорватии сложились по-разному, хотя начинались почти с одинаковых стартовых позиций, в начале 90-х, когда обе наших страны получили независимость (как здесь не вспомнить, что и политический курс обоих государств прокладывается по разным векторам, хотя программы и цели провозглашались почти одинаковые).

Потенциал национальной сборной Украины так и остался нереализованным (единственное достижение – выход в четвертьфинал ЧМ-2006), а хорваты с тех пор смогли регулярно выступать (по три раза) в финальных частях чемпионатов Европы и мира, получив третье место на ЧМ-1998 (Давор Шукер стал илучшим бомбардиром чемпионата).

Соответственно из шести проведенных матчей сборных Украины и Хорватии наши смогли выиграть лишь в одном, в далеком 1995-ом.

Хорватия в целом уверенно заняла место в топ-группе рейтинга ФИФА, и в настоящее время является здесь шестой. Украина на сегодня занимает 19 позицию (в 7 проведенных в этом году матчах 5 побед, ничья и поражение).

Чтобы выиграть, нужно забивать, понятное дело, нужно насыщать линию нападения. Здесь есть над чем поломать голову тренерам сборной во главе с Алексеем Михайличенко, ведь доминирование легионеров в нашем внутреннем чемпионате выходит боком. Достаточно посмотреть на список лучших бомбардиров нашего национального чемпионата – голы забивают преимущественно иностранцы: Коэльо, Бангура, Джихани, Фернандеш... Мы их всех ценим и любим, но в национальную сборную не возьмем, даже если в фамилии Бангура поменять букву «г» на «д».

На кого с украинским паспортом можем рассчитывать, кто способен играть не только за гонорары, но и за престиж Родины? По списку Михайличенко из номинальных форвардов в сборную вызвали Воронина, Гоменюка, Селезнева, ну и, куда же без нашего джокера Шевченко, который играл против хорватов еще в 1995 году.

Заметно, что у всех четырех сейчас не наилучший «забивной» цикл. Клубы Гоменюка и Селезнева - «Таврия» и «Шахтер» - в настоящее время находятся внизу турнирной таблицы, соответственно и сами нападающие больше похожи на героев прошлогоднего сезона, чем на голеадоров сборной. Воронин забил лишь первый мяч в своей новой команде и в целом показывает свою привычную игру - с большим желанием, но с невысоким КПД. Если у игрока нет хорошо поставленного удара, то его судьба подносить снаряды.

О Шеве, по-видимому, без комментариев. Джокер на то и джокер, чтобы в любой момент изменить ход игры. Или не изменить, если не выпадет.

Большей уверенности придают игроки середины поля. Днепропетровец Сергей Назаренко кажется здесь самой заметной фигурой, не шутка – 4 мяча положил в этом году за сборную в ворота соперников, лучший результат. Завтра, если его коллеги на поле не будут слишком нагружать Сергея работой в обороне, то возможно он и пополнит свой счет.

Хотелось бы, конечно, чтобы и Алиев выстрелил, но у него это выходит нерегулярно, хотя и с удовольствием. Не хватает ему стабильности, этот игрок во многом зависит от поддержки партнеров, как и от «родительского» слова с тренерской скамьи.

Об остальных игроках сборной как о потенциальных бомбардирах можно говорить лишь условно. Конечно, и Тимощук, и Кравченко, и Калиниченко в состоянии хорошенько приложиться к мячу, но если им это дадут сделать соперники.

Определенные надежды на успех нашим нападающим оставляет вратарь хорватов Плетикоса. Слишком уже неуверенно играет он в последнее время, в чемпионате России со своим «Спартаком» пропускает по два-три мяча, да и помним, как «Динамо» отгрузило ему в августе восемь штук. Сентябрьский провальный матч против сборной Англии 1-4 тоже при его непосредственном участии прошел. Другой вратарь хорватов Рунье, по сообщениям из лагеря сборной, травмирован, так что это может повлиять на игру защиты.

Но лишь в известной мере. Бойцовские качества хорватских футболистов общепризнаны, за свою национальную сборную играют с вдохновением и рвением, считая особой честью надеть пеструю футболку «в клеточку» и спеть Lijepa na а domovino (Прекрасная наша родина - национальный гимн хорватов)

Очевидно, что именно борьба характеров может сыграть решающую роль в завтрашнем матче. Как по мне, потенциал команды Хорватии несколько сильнее, игроки в большинстве представляют известные клубы из топ-группы национальных чемпионатов Европы, поэтому многим из наших сборников придется буквально прыгнуть выше головы, прежде всего найти в себе какие-то дополнительные психологические качества, чтобы что-то противопоставить классу команды гостей.

Найдут, значит, смогут навязать им свою игру, нет – будут проблемы, думаю, что джентльменской ничьей завтра не обойдется.

На кон в матче сборных Украины и Хорватии поставлено шесть очков, ведь обе команды считаются реальными претендентами на одну из двух путевок в отборной группе.

Между прочим, Мирослав Блажевич, бывший главный тренер Хорватии, в 90-ые годы обращал внимание именно на психологическое состояние сборной Украины:

"Когда у них не идет игра, они очень теряются. Игроки квалифицированные, однако команде не хватает характера. Потому на уровне сборных Украина ничего не добивалась. У них нет амбиций для достижения желаемого результата".

Эти слова да разместить где-то в раздевалке нашей сборной. Пусть каждый перед матчем прочитает их и сделает для себя нужные выводы.

Олег Олийник