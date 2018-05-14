Список Михайличенко: кто будет забивать и кто будет бит?

Список Михайличенко: кто будет забивать и кто будет бит?

11:07, 10 октября 2008
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Нашим надо выигрывать обязательно – таков императив завтрашнего матча Украина – Хорватия в группе 6 отборочного турнира на ЧМ-2010...

На кон в матче сборных Украины и Хорватии поставлено шесть очков

Нашим нужно выигрывать обязательно – таков императив завтрашнего матча национальных сборных Украина – Хорватия в группе 6 отборочного турнира на чемпионат мира 2010.

Слишком уже принципиальным соперником является для нас команда Хорватии – как учитывая актуальную ситуацию в отборочной группе, так и в историческом, личном аспекте.

Украина - Хорватия плей-оффа в 1997 г.
Ведь как  можно забыть: именно хорваты дважды закрывали украинцам путь к футбольным вершинам, сначала в 1995 году -  в отборе на чемпионат Европы, а в 1997-ом -  в плей-офф на чемпионат мира, причем, уверен,  ответный матч на  поле НСК «Олимпийский», и до сих пор стоит перед глазами болельщиков, насколько драматичным он был, с быстрым голом Шевченко, с незачтенным голом Косовского в ворота хорватов...  Сплошной Педерсен тогда был.

Словом,  судьбы сборных Украины и Хорватии сложились по-разному, хотя начинались почти с одинаковых стартовых позиций, в начале  90-х, когда обе наших страны получили независимость (как здесь не вспомнить, что и политический курс обоих государств прокладывается по разным векторам, хотя программы и цели провозглашались почти одинаковые). 

Потенциал национальной сборной Украины  так и остался нереализованным (единственное достижение – выход в четвертьфинал ЧМ-2006), а хорваты с тех пор смогли регулярно выступать (по три раза) в финальных частях чемпионатов Европы и  мира,  получив третье место на ЧМ-1998 (Давор Шукер стал илучшим бомбардиром чемпионата).

Соответственно из шести проведенных матчей сборных Украины и Хорватии наши смогли выиграть лишь в  одном, в далеком 1995-ом.

Хорватия в целом уверенно заняла место в топ-группе  рейтинга ФИФА, и в настоящее время является здесь шестой.  Украина на сегодня  занимает 19 позицию (в 7 проведенных в этом году матчах 5 побед, ничья и поражение).

Алексей Михайличенко
Чтобы выиграть, нужно забивать, понятное дело, нужно насыщать линию нападения.  Здесь есть над чем поломать голову тренерам сборной во главе с Алексеем Михайличенко, ведь доминирование легионеров в нашем внутреннем чемпионате выходит боком. Достаточно посмотреть на список лучших бомбардиров нашего национального чемпионата – голы забивают преимущественно иностранцы: Коэльо, Бангура, Джихани, Фернандеш...  Мы их всех ценим и любим, но в национальную сборную не возьмем, даже если в фамилии Бангура поменять букву «г» на «д».

На кого с украинским паспортом можем рассчитывать, кто способен играть не только за гонорары, но и за престиж Родины? По списку Михайличенко из номинальных форвардов в сборную вызвали Воронина, Гоменюка, Селезнева, ну и, куда же без нашего джокера Шевченко, который играл против хорватов еще в 1995 году.

Заметно, что у всех четырех сейчас не наилучший «забивной» цикл. Клубы Гоменюка  и Селезнева  - «Таврия» и «Шахтер» - в настоящее время находятся внизу турнирной таблицы, соответственно и сами нападающие больше  похожи на героев  прошлогоднего сезона, чем на голеадоров  сборной.  Воронин забил лишь первый мяч в своей новой команде и в целом показывает свою привычную игру  - с большим желанием, но с невысоким КПД.  Если у игрока нет хорошо поставленного удара, то его судьба подносить снаряды.

О Шеве, по-видимому, без комментариев.  Джокер на то и джокер, чтобы в любой момент изменить ход игры. Или не изменить, если не выпадет.

Большей уверенности придают игроки середины поля. Днепропетровец Сергей Назаренко кажется здесь самой заметной фигурой, не шутка – 4 мяча положил в этом году за сборную  в ворота соперников, лучший результат. Завтра, если его коллеги на поле не будут слишком нагружать Сергея работой  в обороне, то возможно он и пополнит свой счет. 

Хотелось бы, конечно, чтобы и Алиев выстрелил, но у него это выходит нерегулярно, хотя и с удовольствием.  Не хватает ему стабильности, этот игрок во многом зависит от поддержки партнеров, как и от «родительского» слова с тренерской скамьи. 

Игроки сборной Украины по футболу во время открытой тренировки в Конча-Заспе
Об остальных игроках сборной как о потенциальных бомбардирах можно говорить лишь условно. Конечно, и Тимощук, и Кравченко, и Калиниченко в состоянии хорошенько приложиться к мячу, но если им это дадут сделать соперники.

Определенные надежды на успех нашим нападающим оставляет вратарь хорватов Плетикоса.  Слишком уже неуверенно играет он в последнее время, в чемпионате России  со своим «Спартаком» пропускает по два-три мяча, да и помним, как «Динамо» отгрузило ему в августе восемь  штук. Сентябрьский провальный матч против сборной Англии 1-4 тоже при его непосредственном участии прошел.  Другой вратарь хорватов Рунье, по сообщениям из лагеря сборной, травмирован, так что это может повлиять на  игру защиты.

Но лишь в известной мере. Бойцовские качества хорватских футболистов общепризнаны, за свою национальную сборную играют с вдохновением и рвением, считая  особой честью надеть пеструю футболку «в  клеточку» и спеть Lijepa na а domovino (Прекрасная наша родина  - национальный гимн хорватов)

Очевидно, что именно борьба характеров может сыграть решающую роль в завтрашнем матче. Как по мне, потенциал команды Хорватии несколько сильнее, игроки  в большинстве представляют известные  клубы из топ-группы национальных чемпионатов Европы, поэтому многим из наших сборников придется буквально прыгнуть выше головы, прежде всего найти  в себе какие-то дополнительные психологические качества, чтобы  что-то противопоставить классу команды гостей.

Найдут, значит, смогут  навязать им свою игру, нет – будут проблемы, думаю, что джентльменской ничьей завтра не обойдется. 

Мирослав Блажевич
На кон в матче сборных Украины и Хорватии поставлено шесть очков, ведь обе команды считаются реальными  претендентами  на одну из  двух путевок в отборной группе.

Между прочим, Мирослав Блажевич, бывший главный тренер Хорватии, в 90-ые годы обращал внимание именно на  психологическое состояние сборной Украины:

"Когда у них не идет игра, они очень теряются. Игроки квалифицированные, однако  команде не хватает характера. Потому на уровне сборных Украина ничего не добивалась. У них нет амбиций для достижения желаемого результата".

Эти слова да разместить где-то в раздевалке нашей сборной. Пусть каждый перед матчем прочитает их и сделает для себя нужные выводы.

Олег Олийник

 

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