Сэмюэл Питер вырвал чемпионский пояс у Кличко и убежал

Нигерийский боксер Сэмюэл Питер назвал украинца Виталия Кличко жуликом в преддверии поединка за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Fightnews.com.

Во время недавней фотосессии боксеров Кличко и Питер позировали с ныне принадлежащим нигерийцу чемпионским поясом, как вдруг Сэмюэл агрессивно вырвал пояс из рук оппонента и убежал. По словам Виталия, существовала договоренность, что они вместе передадут чемпионский пояс президенту WBC Хосе Сулейману.

Однако у Питера иная версия: "Кличко пытался забрать мой пояс из моих рук, но я вырвал его. Это мой пояс! А он жулик (phony), который пытается шутить шутки с моей карьерой и моей жизнью. В субботу я избавлю всех от него!" - заявил нигериец.

Украинский боксер, не обращая внимания на подобные высказывания, сообщил, что он полностью готов к бою.

"Я бился за титул дважды, оба раза выигрывал. В третий раз победа вновь будет за мной. Скоро все узнают, кто на самом деле является чемпионом по версии WBC. Я в отличной форме, моя подготовка прошла идеально", - сказал Кличко-старший, который последний раз выходил на ринг в декабре 2004 года.

В ближайшую субботу, 11 октября, украинский боксер в Берлине поспорит за титул с Питером - чемпионом мира по версии WBC. Кличко-старший - почетный чемпион по версии WBC, и этот статус позволил ему бросить вызов действующему обладателю титула.