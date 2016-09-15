Президент ФФУ о победе заявки Украины на финал Лиги Чемпионов: это сумасшедший шаг вперед

«Сегодня в Афинах прошло голосование по выбору города-хозяина финального матча Лиги чемпионов 2018 года. В непростых условиях, в которых мы все находимся, нам удалось сделать сумасшедший шаг вперёд. Этот путь был очень трудным, но результат того стоит», - заявил Павелко.

Он также поблагодарил президента Порошенко, который, по его словам «оказал максимальную помощь, поддержал во всех проблемных ситуациях и искренне переживал перед голосованием».

«Огромное спасибо всем, кто был задействован в подготовке необходимой документации и сопровождал этот проект с самого начала», - добавил президент ФФУ.

Павелко выразил уверенность, что Украина сделает все, чтоб этот финал стал образцовым. «Сегодня мы ещё раз доказали, что украинцы достойны самого лучшего. С победой Киев, с победой Украина. Мы этого достойны, как никто! И мы в очередной раз докажем всему миру, что Украина-великое государство!», - отметил он.