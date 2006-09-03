Определился чемпион мира по баскетболу

В воскресенье в финальном матче турнира, который проходил в Японии, испанцы взяли верх над действующими чемпионами Европы греками - 70:47, сообщает РИА "Новости".

В отчетном матче подопечные Панайотиса Яннакиса не выиграли ни одной четверти, причем ни в одной из них греки не сумели преодолеть барьер в 13 очков, а на большой перерыв они ушли, проигрывая 20 очков (23:43). При этом стоит отметить, что у сборной Испании не играл один из ключевых игроков команды - центровой По Газоль, который в полуфинале против сборной США сломал одну из костей стопы.

Вопрос о победителе был практически снят в начале четвертой четверти, когда преимущество сборной Испании достигло 27 очков. После этого команды перестали играть в полную силу: испанцы - мысленно уже празднуя победу, а греки - смирившись с поражением.

Лучшими в составе новоиспеченных чемпионов мира стали Хуан Карлос Наварро и Хорхе Гарбахоса, которые набрали по 20 очков. К этому показателю Гарбахоса добавил 10 подборов.

До этого лучшим выступлением сборной Испании на мировых первенствах было четвертое место в 1982 году. Тогда в Колумбии испанцы проиграли в матче за третье место сборной Югославии 117:119.

Для греков серебряные медали чемпионата мира также стали лучшим достижением на форумах планеты. В 1994 и 1998 годах им удавалось дойти до полуфинала, но в обоих случаях они проигрывали и в итоге довольствовались четвертым местом.

Третье место на чемпионате мира-2006 в Японии заняла сборная США, переиграв в утешительном финале команду Аргентины (96:81).