Завершился матч за третье место на чемпионате мира по баскетболу

В Японии на чемпионате мира по баскетболу определился бронзовый призер. Им стала сборная США, в матче за третье место переигравшая олимпийских чемпионов сборную Аргентины со счетом 96:81.

Чемпион мира определится в воскресенье в матче команд Греции и Испании.

Самым результативным игроком матча США – Аргентина стал самый ценный баскетболист финала НБА прошлого сезона Дуэйн Уэйд из "Майами Хит", который набрал 32 очка. 18 из них он отправил в корзину сборной Аргентины в четвертой четверти игры.

Ключевым фактором в победе американцев стало то, что они сумели заставить лидеров сборной Аргентины – Ману Жинобили, Фабрисио Оберто и Луиса Сколу – совершать много фолов. В результате эти игроки большую часть второй половины встречи провели на скамейке запасных.

Лента.ру