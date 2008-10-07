Конфликт в польском футболе не повлиял на подготовку к Евро-2012

Конфликтная ситуация, возникшая между руководством Федерации футбола Польши и Министерством спорта страны, не повлияла на подготовку Польши к финалу чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос журналистов, заявил заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Евгений ВИЛИНСКИЙ.

По его словам, председатель агентства Евгений ЧЕРВОНЕНКО вчера общался с руководителями Федерации футбола Польши, общества PL.2012 и министром спорта Польши относительно подготовки страны к Евро-2012.

«Идет нормальная работа, и я как раз доволен тем, что процесс подготовки к Евро-2012 никак не зависит от этих околофутбольных событий», - подчеркнул Е.ВИЛИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября правительство Польши отстранило от должности руководство Федерации футбола Польши по обвинению в коррупции.

Между тем правила УЕФА и ФИФА запрещают любое государственное вмешательство в деятельность национальных федераций, поэтому УЕФА предостерег власть Польши, что она рискует потерять право на проведение Евро-2012, если до понедельника, 6 октября, не восстановит руководство своей футбольной федерации.

6 октября правительство Польши, ФИФА и УЕФА достигли согласия относительно путей выхода из конфликтной ситуации в польском футболе. Стороны, в частности, договорились создать Независимый избирательный комитет (Independent Electoral Committee) для подготовки и проведения перевыборов президента Федерации футбола Польши (ФФП).

Польское правительство подтвердило готовность к урегулированию спора на принципах ФИФА о невмешательстве власти в деятельность национальной футбольной ассоциации.