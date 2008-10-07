Результаты жеребьевки Кубка УЕФА
Матчи пройдут с 23 октября по 18 декабря
В Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа Кубка УЕФА.
Группа А"Шальке-04" (Германия)
"Пари Сен-Жермен" (Франция)
"Манчестер Сити" (Англия)
"Расинг" (Англия)
"Твенте" (Нидерланды)
Группа В"Бенфика" (Португалия)
"Олимпиакос" (Греция)
"Галатасарай" (Турция)
"Герта" (Германия)
"МЕТАЛЛИСТ" (Украина)
Группа С"Севилья" (Испания)
"Штутгарт" (Германия)
"Сампдория" (Италия)
"Партизан" (Сербия)
"Стандард" (Бельгия)
Группа D"Тоттенхэм" (Англия)
"Спартак" Москва (Россия)
"Удинезе" (Италия)
"Динамо" Загреб (Хорватия)
"Неймеген" (Нидерланды)
Группа Е"Милан" (Италия)
"Херенвеен" (Нидерланды)
"Брага" (Португалия)
"Портсмут" (Англия)
"Вольфсбург" (Германия)
Группа F"Гамбург" (Геормания)
"Аякс" (Нидерланды)
"Славия" Прага (Чехия)
"Астон Вилла" (Англия)
"Жилина" (Словакия)
Группа G"Валенсия" (Испания)
"Брюгге" (Бельгия)
"Русенборг" (Норвегия)
"Копенгаген" (Дания)
"Сент-Этьен" (Франция)
Группа НЦСКА Москва (Россия)
"Депортиво" (Испания)
"Фейеноорд" (Нидерланды)
"Нанси" (Франция)
"Лех" (Польша)
Все команды проведут по четыре матча - два дома и два на выезде. В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места в групповом этапе Лиги чемпионов.
Матчи группового этапа Кубка УЕФА пройдут с 23 октября по 18 декабря 2008 года.