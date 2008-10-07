Владимир Кличко дал прогноз на бой своего брата

Владимир Кличко, обладающий чемпионскими титулами IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) в тяжелом весе, заявил, что его брат Виталий Кличко нокаутирует чемпиона мира по версии WBC (Всемирный боксерский совет) нигерийца Сэмюэла Питера. Об этом сообщает Лента.русо ссылкой на fightnews.com.

Бой Кличко-старшего с Питером состоится 11 октября в Берлине. По словам Владимира Кличко, 11 октября впервые в истории бокса два брата будут одновременно обладать чемпионскими поясами в тяжелом весе.

Кличко-младший выразил надежду, что его брат отправит Питера в нокаут раньше, чем тот продемонстрирует свою способность наносить сильные удары.

Владимир Кличко отметил, что Питер по габаритам и боксерскому стилю похож на предыдущего соперника его брата, американца Дэнни Уильямса, которого Виталий Кличко победил в 2004 году.

24 сентября во время пресс-конференции Питер заявил, что Виталий Кличко и его брат действуют на ринге как роботы. Себя нигериец назвал техничным боксером и нокаутером и пообещал "срубить украинца как дерево".