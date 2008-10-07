Шовковский старается вернуть себе первое место

Перед отборочным поединком ЧМ-2010 с хорватами вратарь украинской сборной Александр Шовковский рассказал, как, по его мнению, следует играть с подопечными Билича.

«Во-первых, как играть с хорватами нам показали англичане. А, во-вторых, мы должны рассчитывать, прежде всего, на свои силы. Нужно хорошо поработать, найти слабые стороны соперника и сыграть на этом. У нас достаточно сильная команда, которая может решить эту задачу», - отметил голкипер.

Как известно, Александр Шовковский потерял место в основе Динамо. На вопрос журналистов, почему это произошло и что нужно сделать, чтобы вернуться в состав, вратарь ответил:

«Нужно лучше работать. В принципе, хочу сказать, что меня это не устраивает. Но на сегодня Стас (Богуш - ред.) показывает очень хорошую игру. Ему предоставили шанс и он его использует. А я тренируюсь, работаю и стараюсь вернуть себе первое место».

Кто будет защищать ворота сине-желтых в ближайшем поединке пока неизвестно. Шовковский не исключает, что это может быть Богуш.

«Это будет решать главный тренер… Ведь каждый игрок, который приехал в сборную, может занять одно из 11-ти мест в стартовом составе. А кому играть - решит тренерский штаб», - резюмировал динамовец.

Отборочный матч Чемпионата мира по футболу 2010 Украина – Хорватия состоится в субботу 11 октября в Харькове на стадионе "Металлист". Начало в 20:00. Прямая трансляция на телеканале «Украина».

По материалам Football.ua