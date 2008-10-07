Кличко и Питер едва не подрались на пресс-конференции

В субботу состоится поединок между почетным чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC украинцем Виталием Кличко и действующим чемпионом мира в той же версии нигерийцем Семюелем Питером. Накануне в Берлине боксеры дали пресс-конференцию. Не обошлось и без эксцессов.

Виталий Кличко отметил, что, несмотря на четырехлетний перерыв, к бою готов на сто процентов. «Подготовка в Австрии прошла по плану. Но не удалось избежать и неприятных моментов: одному из моих спарринг-партнеров пришлось выплатить компенсацию за нанесение физических повреждений, настолько сильно я его "обработал", признался украинский боксер. Легендарный тренер Семюеля Питера Стейси Маккинли заверил, что его подопечный побьет Виталия: «История повторяется: после своего возвращения на ринг в 1980 году Мохаммед Али проиграл Ларри Холмсу. Холмс, в свою очередь, вернувшись на ринг, проиграл Майку Тайсону. Думаю, что Сэм нокаутирует Виталия в шестом или седьмом раунде». На пресс-конференции едва не дошло до драки между боксерами: после едких замечаний в свой адрес Питер попробовал наброситься с кулаками на Кличко, однако этому помешала охрана.

Немецкая волна