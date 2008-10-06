О чем договорились ФИФА и Польша?

Правительство Польши, ФИФА и УЕФА создадут комитет для перевыборов президента Федерации футбола Республики Польша.

Сегодня они достигли согласия по поводу путей выхода из конфликтной ситуации в польском футболе. Стороны, в частности, договорились создать независимый избирательный комитет (Independent Electoral Committee) для подготовки и проведения перевыборов президента Федерации футбола Польши (ФФП), сообщается на сайте ФИФА.

В штаб-квартире ФИФА отметили, что получили сообщение от Министерства спорта РП и ФФП, сторон конфликта, о сути дела около полудня - до окончания определенного срока. Польское правительство подтвердило готовность к урегулированию спора на принципах ФИФА о невмешательстве власти в деятельность национальной футбольной ассоциации.

Таким образом, началась реализация “дорожной карты”, согласованной ранее ФИФА, УЕФА и правительством Польши по поводу перевыборов руководства ФФП. Благодаря независимому избирательному комитету, как надеются все его участники, выборы пройдут честно и прозрачно, и ни одна из сторон не подвергнет сомнению их результаты. Тем самым конфликт будет исчерпан с учетом интересов всех сторон.

Кроме этого, Министерство спорта Польши заявило о готовности сразу же после начала работы избирательного органа, не позже чем завтра утром, обратиться к Польскому национальному олимпийскому комитету с просьбой отозвать временного администратора ФФП.

Таким образом ФИФА отмечает позитивные сдвиги в урегулировании конфликта в польском футболе, но намерена продолжать мониторинг ситуации. ФИФА также подтверждает право футбольной сборной РП продолжить участие в отборочных матчах Чемпионата мира-2010 и провести матчи со сборными Чехии и Словакии 11 и 15 октября.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября правительство Польши отстранило от должности руководство Федерации футбола Польши по обвинению в коррупции.

Правила УЕФА и ФИФА запрещают какое-либо государственное вмешательство в деятельность национальных федераций, поэтому УЕФА предостерег власть Польши, что она рискует потерять право на проведение Евро-2012, если до понедельника, 6 октября, не восстановит руководство своей футбольной федерации.

Сегодня в полдень закончился определенный ФИФА срок для предоставления предложений от польской стороны о путях выхода из конфликта. В противном случае ФИФА угрожала не допустить футбольную сборную страны к ближайшим отборочным матчам и зачесть ей техническое поражение.