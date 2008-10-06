Луческу устал: с января меня в украинском клубе не будет

Главный тренер донецкого "Шахтера" Мирча Луческу зимой покинет Донецк. Об этом сообщает Островсо ссылкой на "Спорт-Экспресс".

"С января 2009 года меня в украинском клубе не будет. Я устал. Мне нужен отдых после всего этого. У меня есть предложения из Румынии, Турции и других стран, но я хочу отдохнуть", - сказал М.Луческу.

Под этими словами 63-летний тренер, скорее всего, имеет в виду, вызванную неудачным выступлением "Шахтера" в чемпионате Украины, жесткую критику болельщиков и прессы, с чем М.Луческу столкнулся впервые за четыре с половиной года работы в Донецке.

"До декабря я не могу покинуть "Шахтер", даже если очень захочу. Меня не отпускает президент клуба Ринат Ахметов, все зависит от него. И я вынужден выполнять условия контракта", - подчеркнул тренер.

Напомним, ранее президент клуба Ринат Ахметов заявил, что М.Луческу будет уволен, если "Шахтер" не пройдет групповой раунд Лиги чемпионов.