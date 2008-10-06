Результаты 7-го тура английской Премьер-лиги

Завершились матчи 7-го тура английской Премьер-лиги

Вест Хэм - Болтон 1:3 (Коул 68 - Дэвис 30, Кэхилл 34, Тейлор)

Портсмут - Сток Сити 2:1 (Крауч 25, Дефо 51 - Фуллер 48)

Тоттенхэм - Халл Сити 0:1 (Джеованни 9)

Челси - Астон Вилла 2:0 (Коул 21, Анелька 43)

МСити - Ливерпуль 2:3 (Айрленд 10, Гарридо 42 - Торрес 55, 73, Куйт 90+2)

Ньюкасл - Эвертон 2:2 (Тейлор 45, Дафф 46 - Артета 18 пен., Феллаини 35)

Напомним, что вчера состоялись матчи:

Сандерленд - Арсенал 1:1 (Лидбиттер 86 - Фабрегас 90)

Вест Бромвич - Фулхэм 1:0 (Беднар 61)

Уиган - Миддлсбро 0:1 (Аладьер 89)

Блэкберн - МЮ 0:2 (Браун 30, Руни 64)

Ливерпуль и Челси неразрывны с начала первенства - по 7 выигрышей, по 2 ничьи, по 17 очков.

А на третьем месте с 14 очками... Халл Сити, выигрывший два тура подряд и поднявшийся с 7-го места выше Арсенала (13 очков), Астон Виллы (13) и Вест Хэма (12).

У Портсмута 12 очков, благодаря двум подряд выигрышам команда поднялась на шесть позиций.

У МЮ - 11 очков и игра в запасе. У Вест Бромвича и Блекберна - по 10.

Нижняя половина таблицы: МСити и Миддлсбро (по 9), Уиган, Сандерленд, Эвертон (по 8). 7-6-5-4 очка - соответственно, Болтон, Фулхэм, Ньюкасл, Сток Сити.

Тоттенхэм - пока в прошлогодней роли Дерби - 2 очка.