Тимошенко решила, что тренеры должны зарабатывать не меньше чемпионов

Кабинет министров Украины постановлением № 867 от 1 октября 2008 года установил, что с 1 января 2010 года размер вознаграждений тренерам за подготовку чемпионов и призеров летних или зимних Олимпийских игр будет равен размеру вознаграждений спортсменов.

Текст соответствующего постановления за подписью премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО размещен на Правительственном портале.

Справка УНИАН. Сейчас вознаграждение спортсмена за первое место на Олимпиаде составляет 700 тыс. грн., за второе – 500 тыс. грн., за третье – 350 тыс. грн. Согласно предыдущим решениям правительства, тренеры за подготовку олимпийских призеров получают вознаграждение в размере не более 50 процентов (личному тренеру - не менее 25 процентов) общей суммы соответствующего вознаграждения спортсмена, полученного за победу и призовое место на летних или зимних Олимпийских играх.