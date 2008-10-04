Результаты 10-го тура Чемпионата Украины по футболу

Завершились сегодняшние матчи 10-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Заря - Таврия 1:1 (Жуниор 71 - Ковпак 80)

Карпаты - Ворскла 0:0

Кривбасс - ФК Львов 2:0 (Бюлюкбаши 50, Бартулович 57)

ФК Харьков - Динамо 0:4 (Вукоевич 58, Соколенко 61 автогол, Бангура 64 пен., 86).

Динамо с 25-ю очками снова во главе таблицы. Ворскла и Заря, потеряв по два очка, ослабляют гонку за лидерами - у них, соответственно, 18 и 16 очков.

Напомним, что вчера сыграны матчи:

Арсенал - Днепр 0:1 (Денисов 51)

Металлург Д - Ильичевец 2:0 (Сытник 2, Макридис 65)

Завтра состоятся матчи Черноморец - Шахтер, Металлург З - Металлист.