Луческу согласился возглавить Бешикташ?

Главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу возглавит турецкий Бешикташ, сообщает football.ua со ссылкой на турецкую газету Fotomac.

Побывавший на Украине президент Бешикташа Йылдырым Демирорен встречался в Киеве с Луческу и получил его согласие в этом вопросе. Произошла встреча сразу после разгромного поражения со счетом 1:4 от харьковского Металлиста в Кубке УЕФА.После матча с Хаджеттепе в чемпионате нынешний наставник черных орлов Эртугрул Саглам может покинуть клуб.

В ходе беседы румынский наставник отметил, что его контракт истекает в ноябре, и только после этого он может появиться в Турции.

Ожидается, что сегодня состоится еще один разговор на эту тему, в ходе которого стороны обсудят детали. Президент Бешикташа предложит Луческу что-то около 3 миллионов евро в год, которые он сейчас получает в Донецке. Привезти специалиста в Стамбул планируется даже пораньше – для этого будет использована пауза в чемпионате в связи с матчами национальных сборных.

Напомним, что Мирча Луческу четыре года работал в Турции: с «Галатасараем» (2000-2002) и «Бешикташем» (2002-2004). В 2001 году был признан лучшим тренером чемпионата Турции. Дважды выигрывал чемпионат Турции («Галатасарай» и «Бешикташ»), в 2000 году с «Галатасараем» Суперкубок УЕФА, а с "Бешикташем" дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА.

Мирча Луческу тренирует Шахтер с мая 2004 года. Чемпион Украины 2005, 2006, 2008 годов, обладатель Кубка Украины 2004, 2008 годов, обладатель Суперкубка Украины в 2005 и 2008 годах.