Луческу согласился возглавить Бешикташ?
Сегодня стороны обсудят детали
Главный тренер донецкого Шахтера Мирча Луческу возглавит турецкий Бешикташ, сообщает football.ua со ссылкой на турецкую газету Fotomac.
Побывавший на Украине президент Бешикташа Йылдырым Демирорен встречался в Киеве с Луческу и получил его согласие в этом вопросе. Произошла встреча сразу после разгромного поражения со счетом 1:4 от харьковского Металлиста в Кубке УЕФА.После матча с Хаджеттепе в чемпионате нынешний наставник черных орлов Эртугрул Саглам может покинуть клуб.
В ходе беседы румынский наставник отметил, что его контракт истекает в ноябре, и только после этого он может появиться в Турции.
Ожидается, что сегодня состоится еще один разговор на эту тему, в ходе которого стороны обсудят детали. Президент Бешикташа предложит Луческу что-то около 3 миллионов евро в год, которые он сейчас получает в Донецке. Привезти специалиста в Стамбул планируется даже пораньше – для этого будет использована пауза в чемпионате в связи с матчами национальных сборных.
Напомним, что Мирча Луческу четыре года работал в Турции: с «Галатасараем» (2000-2002) и «Бешикташем» (2002-2004). В 2001 году был признан лучшим тренером чемпионата Турции. Дважды выигрывал чемпионат Турции («Галатасарай» и «Бешикташ»), в 2000 году с «Галатасараем» Суперкубок УЕФА, а с "Бешикташем" дошел до четвертьфинала Кубка УЕФА.
Мирча Луческу тренирует Шахтер с мая 2004 года. Чемпион Украины 2005, 2006, 2008 годов, обладатель Кубка Украины 2004, 2008 годов, обладатель Суперкубка Украины в 2005 и 2008 годах.