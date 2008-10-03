Рейтинги команд - участниц Кубка УЕФА перед жеребьевкой
Металлист попал в 5-ю корзину
В ближайший вторник, 7 октября, в Ньоне состоится жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА, в результате которой будут сформированы восемь групп, по пять команд в каждой. Участники жеребьёвки разделены на восемь корзин, исходя из их еврокубкового рейтинга.
Корзина 1
"Милан" (Италия) — 119.934
"Севилья" (Испания) — 102.837
"Валенсия" (Испания) — 83.837
"Бенфика" (Португалия) — 77.176
"Шальке-04" (Германия) — 67.078
ЦСКА (Россия) — 59.437
"Тоттенхэм" (Англия) — 55.996
"Гамбург" (Германия) — 52.078
Корзина 2
"Штуттгарт" (Германия) — 52.078
"Аякс" (Голландия) — 51.610
"Олимпиакос" (Греция) — 51.525
"Депортиво" (Испания) — 46.837
"Брюгге" (Бельгия) — 41.810
"Спартак" (Россия) — 40.437
"Пари Сен-Жермен" (Франция) — 37.380
"Херенвен" (Голландия) — 35.610
Корзина 3
"Русенборг" (Норвегия) — 35.400
"Удинезе" (Италия) — 34.934
"Фейеноорд" (Голландия) — 33.610
"Брага" (Португалия) — 33.176
"Славия" (Чехия) — 31.496
"Манчестер Сити" (Англия) — 30.996
"Галатасарай" (Турция) — 30.469
"Сампдория" (Италия) — 28.934
Корзина 4
"Герта" (Германия) — 27.078
"Партизан" (Сербия) — 25.527
"Нанси" (Франция) — 25.380
"Портсмут" (Англия) — 24.996
"Астон Вилла" (Англия) — 24.996
"Расинг" (Испания) — 24.837
"Копенгаген" (Дания) — 23.748
"Динамо" (Хорватия) — 17.836
Корзина 5
"Сент-Этьен" (Франция) — 17.380
"Вольфсбург" (Германия) — 16.078
"Стандард" (Бельгия) — 14.810
"Твенте" (Голландия) — 14.610
"Неймеген" (Голландия) — 12.610
"Металлист" (Украина) — 10.932
"Лех" (Польша) — 6.973
"Жилина" (Словакия) — 4.070
Групповой этап пройде с 23 октября по 18 декабря. Каждая команда проводит в группе по четыре игры - две дома, две на выезде.
В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.