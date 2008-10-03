Рейтинги команд - участниц Кубка УЕФА перед жеребьевкой

В ближайший вторник, 7 октября, в Ньоне состоится жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА, в результате которой будут сформированы восемь групп, по пять команд в каждой. Участники жеребьёвки разделены на восемь корзин, исходя из их еврокубкового рейтинга.

Корзина 1

"Милан" (Италия) — 119.934

"Севилья" (Испания) — 102.837

"Валенсия" (Испания) — 83.837

"Бенфика" (Португалия) — 77.176

"Шальке-04" (Германия) — 67.078

ЦСКА (Россия) — 59.437

"Тоттенхэм" (Англия) — 55.996

"Гамбург" (Германия) — 52.078

Корзина 2

"Штуттгарт" (Германия) — 52.078

"Аякс" (Голландия) — 51.610

"Олимпиакос" (Греция) — 51.525

"Депортиво" (Испания) — 46.837

"Брюгге" (Бельгия) — 41.810

"Спартак" (Россия) — 40.437

"Пари Сен-Жермен" (Франция) — 37.380

"Херенвен" (Голландия) — 35.610

Корзина 3

"Русенборг" (Норвегия) — 35.400

"Удинезе" (Италия) — 34.934

"Фейеноорд" (Голландия) — 33.610

"Брага" (Португалия) — 33.176

"Славия" (Чехия) — 31.496

"Манчестер Сити" (Англия) — 30.996

"Галатасарай" (Турция) — 30.469

"Сампдория" (Италия) — 28.934

Корзина 4

"Герта" (Германия) — 27.078

"Партизан" (Сербия) — 25.527

"Нанси" (Франция) — 25.380

"Портсмут" (Англия) — 24.996

"Астон Вилла" (Англия) — 24.996

"Расинг" (Испания) — 24.837

"Копенгаген" (Дания) — 23.748

"Динамо" (Хорватия) — 17.836

Корзина 5

"Сент-Этьен" (Франция) — 17.380

"Вольфсбург" (Германия) — 16.078

"Стандард" (Бельгия) — 14.810

"Твенте" (Голландия) — 14.610

"Неймеген" (Голландия) — 12.610

"Металлист" (Украина) — 10.932

"Лех" (Польша) — 6.973

"Жилина" (Словакия) — 4.070

Групповой этап пройде с 23 октября по 18 декабря. Каждая команда проводит в группе по четыре игры - две дома, две на выезде.

В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.