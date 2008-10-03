Начался 10-й тур Чемпионата Украины по футболу

Металлург Д возвращает себе лидерство

Сыграны сегодняшние два матча 10-го тура Чемпионата Украины по футболу Арсенал - Днепр 0:1 (Денисов 51) Металлург Д - Ильичевец 2:0 (Сытник 2, Макридис 65) Теперь у Металлурга - 25 очков (у Динамо - 22, Металлиста - 18), у Днепра - 15, Арсенал и Ильичевец, соответственно остались с 10 и 6 очками. Напомним, что завтра состоятся матчи: Заря - Таврия, Карпаты - Ворскла, ФК Харьков - Динамо, Кривбасс - ФК Львов, - а послезавтра Черноморец - Шахтер, Металлург З - Металлист.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter