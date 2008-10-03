Гол Андрея Шевченко в ворота Цюриха (видео)

12:35, 03 октября 2008
Спорт
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Итальянский " Милан" в матче Кубка УЕФА, благодаря голу Андрея Шевченко, в гостях обыграл швейцарский Цюрих (0:1).

"Наконец открыл счет своим мячам за команду. Очень рад и благодарю болельщиков за поддержку, которую они мне предоставили”, - так прокомментировал этот мяч сам украинский форвард.

 

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Видео с сайта Football.ua

 

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