Шева наконец забил за «Милан»

Форвард "Милана" Андрей Шевченко, который забил единственный мяч во встрече Кубка УЕФА с "Цюрихом" (1:0), прокомментировал это событие.

"Наконец открыл счет своим мячам за команду. Очень рад и благодарю болельщиков за поддержку, которую они мне предоставили. Ведь я не реализовал отличный шанс в начале игры.

Меня ждет еще много работы, набирать форму. Но сегодня я сыграл все 90 минут и чрезвычайно доволен этим".

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