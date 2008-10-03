Шева наконец забил за «Милан»
10:08, 03 октября 2008Спорт
1377
Форвард очень рад
Форвард "Милана" Андрей Шевченко, который забил единственный мяч во встрече Кубка УЕФА с "Цюрихом" (1:0), прокомментировал это событие.
"Наконец открыл счет своим мячам за команду. Очень рад и благодарю болельщиков за поддержку, которую они мне предоставили. Ведь я не реализовал отличный шанс в начале игры.
Меня ждет еще много работы, набирать форму. Но сегодня я сыграл все 90 минут и чрезвычайно доволен этим".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter