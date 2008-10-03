На матче футбольных сборных Франции и Украины погиб парашютист

В четверг на футбольном матче юниорских сборных Франции и Украины (до 18 лет) погиб парашютист, врезавшийся в толпу болельщиков на трибуне, передает Лента.русо ссылкой на AFP.

Парашютист спускался с воздуха в команде с шестью другими участниками прыжка – они должны были доставить на стадион, расположенный в пригороде Орлеана, футбольный мяч для игры команд. Шесть парашютистов приземлились на стадион, как и планировалось, однако их коллеге по неустановленным причинам сделать этого не удалось.

В результате инцидента пострадали двое болельщиков, которых доставили в орлеанскую больницу. Футбольный матч был отменен.

Как рассказали сотрудники местной полиции, погибший работал инструктором в школе по прыжкам с парашютом и выполнил более тысячи прыжков.