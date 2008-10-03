Результаты матчей Кубка УЕФА

Завершились ответные матчи первого круга Кубка УЕФА по футболу

Висла - Тоттенхэм 1:1 (Первый матч 1:2)

Рапид - Вольфсбург 1:1 (0:1)

Каунас - Сампдория 1:2 (0:5)

Спартак Москва - Баник 1:1 (1:0)

Униря - Гамбург 0:2 (0:0)

Лех - Аустрия 4:2 (1:2)

Шальке - АПОЕЛ 1:1 (4:1)

Штутгарт - Черно Море 2:2 (2:1)

Хонка - Расинг 0:1 (0:1)

Кальмар - Фейеноорд 1:2 (1:0)

Левски - Жилина 0:1 (1:1)

Русенборг - Брондбю 3:2 (2:1)

Галатасарай - Беллинцона 2:1 (4:3)

МЕТАЛЛИСТ - Бешикташ 4:1 (0:1) - Джексон 15, 70, Девич 25, Ганцарчик 75 - Нобре 90

Партизан - Тимишоара 1:0 (2:1)

Сент-Этьенн - Хапоэль 2:1 (2:1)

Динамо Бухарест - Неймеген 0:0 (0:1)

Васлуй - Славия 1:1 (0:0)

Стандард - Эвертон 2:1 (2:2)

Твенте - Ренн 1:0 (1:2)

Херенвен - Витория Сетубал 5:2 (1:1)

Артмедиа - Брага 0:2 (0:4)

Спарта - Динамо Загреб 3:3 (0:0)

Цюрих - Милан 0:1 (1:3) - Шевченко, 70

Зальцбург - Севилья 0:2 (0:2)

Аякс - Борац 2:0 (4:1)

Копенгаген - ФК Москва 1:1 (2:1)

Брюгге - Янг Бойз 2:0 (2:2)

Удинезе - Боруссия 0:2 (2:0) - 4:3 по пенальти

Олимпиакос - Нордшелланд 5:0 (2:0)

Мазервелл - Нанси 0:2 (0:1)

Манчестер Сити - Омония 2:1 (2:1)

ПСЖ - Кайзериспор 0:0 (2:1)

Депортиво - Бранн 2:0 (0:2) - 3:2 по пенальти

Астон Вилла - Литекс 1:1 (3:1)

Бенфика - Наполи 2:0 (2:3)

Валенсия - Маритиму 2:1 (1:0)

Витория Гимараеш - Портсмут 2:2 (0:2)

30 сентября были сыграны матчи

ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1)

Сент-Патрик - Герта - 0:0 (0:2).

Групповой этап пройде с 23 октября по 18 декабря. Участники группового этапа делятся на восемь групп по пять команд. Каждая команда проводит в группе по четыре игры - две дома, две на выезде. В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.