Результаты матчей Кубка УЕФА
Металлист проходит в групповой этап
Завершились ответные матчи первого круга Кубка УЕФА по футболу
Висла - Тоттенхэм 1:1 (Первый матч 1:2)
Рапид - Вольфсбург 1:1 (0:1)
Каунас - Сампдория 1:2 (0:5)
Спартак Москва - Баник 1:1 (1:0)
Униря - Гамбург 0:2 (0:0)
Лех - Аустрия 4:2 (1:2)
Шальке - АПОЕЛ 1:1 (4:1)
Штутгарт - Черно Море 2:2 (2:1)
Хонка - Расинг 0:1 (0:1)
Кальмар - Фейеноорд 1:2 (1:0)
Левски - Жилина 0:1 (1:1)
Русенборг - Брондбю 3:2 (2:1)
Галатасарай - Беллинцона 2:1 (4:3)
МЕТАЛЛИСТ - Бешикташ 4:1 (0:1) - Джексон 15, 70, Девич 25, Ганцарчик 75 - Нобре 90
Партизан - Тимишоара 1:0 (2:1)
Сент-Этьенн - Хапоэль 2:1 (2:1)
Динамо Бухарест - Неймеген 0:0 (0:1)
Васлуй - Славия 1:1 (0:0)
Стандард - Эвертон 2:1 (2:2)
Твенте - Ренн 1:0 (1:2)
Херенвен - Витория Сетубал 5:2 (1:1)
Артмедиа - Брага 0:2 (0:4)
Спарта - Динамо Загреб 3:3 (0:0)
Цюрих - Милан 0:1 (1:3) - Шевченко, 70
Зальцбург - Севилья 0:2 (0:2)
Аякс - Борац 2:0 (4:1)
Копенгаген - ФК Москва 1:1 (2:1)
Брюгге - Янг Бойз 2:0 (2:2)
Удинезе - Боруссия 0:2 (2:0) - 4:3 по пенальти
Олимпиакос - Нордшелланд 5:0 (2:0)
Мазервелл - Нанси 0:2 (0:1)
Манчестер Сити - Омония 2:1 (2:1)
ПСЖ - Кайзериспор 0:0 (2:1)
Депортиво - Бранн 2:0 (0:2) - 3:2 по пенальти
Астон Вилла - Литекс 1:1 (3:1)
Бенфика - Наполи 2:0 (2:3)
Валенсия - Маритиму 2:1 (1:0)
Витория Гимараеш - Портсмут 2:2 (0:2)
30 сентября были сыграны матчи
ЦСКА Москва - Славен 1:0 (перший матч 2:1)
Сент-Патрик - Герта - 0:0 (0:2).
Групповой этап пройде с 23 октября по 18 декабря. Участники группового этапа делятся на восемь групп по пять команд. Каждая команда проводит в группе по четыре игры - две дома, две на выезде. В стадию плей-офф выходят обладатели первых трех мест в группах, а также команды, занявшие третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.