Результаты матчей Лиги Чемпионов

Завершились матчи второго тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА

Группа A

Клуж - Челси 0:0

Бордо - Рома 1:3 (Гуркюфф 18 - Вучинич 64, Баптиста 71, 83)

У Челси и Клужа - по 4 очка, у Ромы - 3, у Бордо - 0.

Группа B

Интер - Вердер 1:1 (Майкон 13 - Писарро 62)

Анортосис - Панатинаикос 3:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15, Тахер 78 - Салпингидис 28 пен)

У Интера и Анортосиса - по 4 очка, у Вердера - 2, у Панатинаикоса - 0.

Группа C Шахтер - Барселона 1:2 (Илсиньо 44 - Месси 87, 90+4)

Спортинг - Базель 2:0 (Романьоли 55, Дерлей 86)

У Барселоны - 6 очков, у Шахтера и Спортинга - по 3, у Базеля - 0.

Группа D Ливерпуль - ПСВ 3:1 (Куйт 5, Кон 34, Джеррард 76 - Куверманс 78)

Атлетико - Марсель 2:1 (Агуэро 4, Гарсия 22 - Ньянг 16)

У Атлетико и Ливерпуля - по 6 очков, у ПСВ и Марселя - по 0.

Напомним, что вчера сыграли

Группа E

Ольборг - МЮ 0:3 (Руни 22, Бербатов 55, 79)

Вильярреал - Селтик 1:0 (Сенна 67)

У МЮ и Вильярреала - по 4 очка, у Селтика и Ольборга - по одному.

Группа F

Фиорентина - Стяуа 0:0

Бавария - Лион 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуниньо 24)

У Баварии - 4 очка, у Лиона и Фиорентины - по 2, у Стяуа - 1 очко.

Группа G

Арсенал - Порту 4:0 (ван Перси 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)

Фенербахче - Динамо 0:0

У Арсенала - 4 очка, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.

Группа H

Зенит - Реал 1:2 (Данни 25 - Губочан 4 автогол, ван Нистелрой 31)

БАТЭ - Ювентус 2:2 (Кривец 17, Стасевич 23 - Яквинта 29, 45)

У Реала - 6 очков, у Ювентуса - 4, у БАТЭ - 1 очко, у Зенита очков нет

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Третий тур команды сыграют 21-22 октября.

A. Бордо - Клуж, Челси - Рома

B. Панатинаикос - Вердер, Интер - Анортосис

C. Шахтер - Спортинг, Базель - Барселона

D. Атлетико - Ливерпуль, ПСВ - Марсель

E. Вильярреал - Ольборг, МЮ - Селтик

F. Стяуа - Лион, Бавария - Фиорентина

G. Фенербахче - Арсенал, Порту - Динамо

Н. Зенит - БАТЭ, Ювентус - Реал Мадрид