Результаты матчей Лиги Чемпионов
Позади - два тура группового раунда
Завершились матчи второго тура группового раунда Лиги Чемпионов УЕФА
Группа A
Клуж - Челси 0:0
Бордо - Рома 1:3 (Гуркюфф 18 - Вучинич 64, Баптиста 71, 83)
У Челси и Клужа - по 4 очка, у Ромы - 3, у Бордо - 0.
Группа B
Интер - Вердер 1:1 (Майкон 13 - Писарро 62)
Анортосис - Панатинаикос 3:1 (Сумаррага 11 автогол, Добрашинович 15, Тахер 78 - Салпингидис 28 пен)
У Интера и Анортосиса - по 4 очка, у Вердера - 2, у Панатинаикоса - 0.
Группа CШахтер - Барселона 1:2 (Илсиньо 44 - Месси 87, 90+4)
Спортинг - Базель 2:0 (Романьоли 55, Дерлей 86)
У Барселоны - 6 очков, у Шахтера и Спортинга - по 3, у Базеля - 0.
Группа D Ливерпуль
Ливерпуль- ПСВ 3:1 (Куйт 5, Кон 34, Джеррард 76 - Куверманс 78)
Атлетико - Марсель 2:1 (Агуэро 4, Гарсия 22 - Ньянг 16)
У Атлетико и Ливерпуля - по 6 очков, у ПСВ и Марселя - по 0.
Напомним, что вчера сыграли
Группа E
Ольборг - МЮ 0:3 (Руни 22, Бербатов 55, 79)
Вильярреал - Селтик 1:0 (Сенна 67)
У МЮ и Вильярреала - по 4 очка, у Селтика и Ольборга - по одному.
Группа F
Фиорентина - Стяуа 0:0
Бавария - Лион 1:1 (Зе Роберто 51 - Жуниньо 24)
У Баварии - 4 очка, у Лиона и Фиорентины - по 2, у Стяуа - 1 очко.
Группа G
Арсенал - Порту 4:0 (ван Перси 31, 48, Адебайор 40, 72 пен.)
Фенербахче - Динамо 0:0
У Арсенала - 4 очка, у Порту - 3, у Динамо - 2, у Фенербахче - 1 очко.
Группа H
Зенит - Реал 1:2 (Данни 25 - Губочан 4 автогол, ван Нистелрой 31)
БАТЭ - Ювентус 2:2 (Кривец 17, Стасевич 23 - Яквинта 29, 45)
У Реала - 6 очков, у Ювентуса - 4, у БАТЭ - 1 очко, у Зенита очков нет
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Третий тур команды сыграют 21-22 октября.
A. Бордо - Клуж, Челси - Рома
B. Панатинаикос - Вердер, Интер - Анортосис
C. Шахтер - Спортинг, Базель - Барселона
D. Атлетико - Ливерпуль, ПСВ - Марсель
E. Вильярреал - Ольборг, МЮ - Селтик
F. Стяуа - Лион, Бавария - Фиорентина
G. Фенербахче - Арсенал, Порту - Динамо
Н. Зенит - БАТЭ, Ювентус - Реал Мадрид