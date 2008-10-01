Михайличенко и Билич раскрыли карты

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к поединку отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Хорватии (11 октября, Харьков, стадион ОСК «Металлист», начало в 20.00). В сравнении со списком игроков, вызванных на матч с белорусами и казахами, в лагере украинцев произошли некоторые изменения, сообщает ФФУ .

Вместо голкипера донецкого «Шахтера» Рустама Худжамова в ряды национальной команды впервые приглашен киевский динамовец Станислав Богуш. В то же время нет в списке его одноклубников Андрея Несмачного и Артема Милевского, а также горняка Алексея Гая. Впрочем, после еврокубковых поединков и очередного тура чемпионата Украины этот список может быть откорректирован.

Состав сборной Украины

Голкиперы: Андрей Пятов ( «Шахтер»), Станислав Богуш и Александр Шовковский (оба - «Динамо»).

Защитники: Вячеслав Шевчук, Дмитрий Чигринский и Александр Кучер (все «Шахтер»), Тарас Михалик («Динамо»), Григорий Ярмаш («Ворскла»), Виталий Мандзюк («Арсенал»), Андрей Русол («Днепр»).

Полузащитники: Максим Калиниченко и Сергей Назаренко («Днепр»), Денис Голайдо («Таврия»), Анатолий Тимощук («Зенит», Россия), Евгений Левченко («Гронинген», Нидерланды), Сергей Кравченко («Ворскла»), Александр Алиев («Динамо»).

Нападающие: Андрей Воронин («Герта», Германия), Андрей Шевченко («Милан», Италия), Владимир Гоменюк («Таврия»), Евгений Селезнев («Шахтер»).

Тренировочный сбор команды Михайличенко начнется в понедельник, 6 октября. В тот же день журналисты смогут посетить открытую тренировку «сине-желтых» на загородной базе ФК «Динамо» в Конче-Заспе. Ему будет предшествовать пресс-конференция при участии главного тренера (начало - в 16.30).

В то же время объявил список из 23-х игроков и коллега Алексея Михайличенко Славен Билич, возглавляющий национальную команду Хорватиии, которая после игры с Украиной встретится на своем поле с Андоррой.

Состав сборной Хорватии

Голкиперы: Стипе Плетикоса («Спартак» Москва, Россия), Ведран Рунье («Ланс», Франция), Даниель Субашич («Хайдук»);

Защитники: Ведран Черлука («Тоттенхем», Англия), Иосиф Шимунич («Герта», Германия), Дарио Кнежевич («Ювентус», Италия), Хрвое Вейич («Томь», Россия), Ивица Крижанац («Зенит», Россия), Дино Дрпич («Динамо» З);

Полузащитники: Даниель Праньич («Херенвен», Нидерланды), Дарио Срна («Шахтер», Украина), Нико Ковач («Зальцбург», Австрия), Лука Модрич («Тоттенхэм», Англия), Йерко Леко, Никола Покривач (оба - «Монако», Франция), Иван Ракитич («Шальке», Германия), Огнен Вукоевич («Динамо», Украина), Иво Иличевич («Гройтер Фюрт», Германия);

Нападающие: Младен Петрич, Ивица Олич (оба «Гамбург», Германия), Иван Класнич («Нант», Франция), Никола Калинич («Хайдук»), Марио Манджукич («Динамо» З).