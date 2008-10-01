Главный тренер «Барселоны» опасается «Шахтера»
Но обещает испортить Луческу настроение
Главный тренер испанской «Барселоны» Хосеп ГВАРДИОЛА опасается донецкого «Шахтера», но настроен только на победу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке накануне матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Барселона».
«Я знаю, что в «Шахтере» есть игроки очень высокого уровня. Сложно выигрывать в Донецке, поэтому на протяжении всего матча нам надо быть предельно собранными», – сказал Х.ГВАРДИОЛА.
По его словам, он «полностью сконцентрирован на встречу с «Шахтером», она очень важна для нас». «Шахтер» очень серьезный соперник, выиграть у них дома практически невозможно. В Лиге чемпионов проигрыш означает очень серьезную потерю, поэтому мы настраиваемся на победу…Игра с «Шахтером» очень важна», - подчеркнул наставник каталонцев.
Он также заверил, что «уважает «Шахтер», поскольку «это серьезный противник, который достиг практически всего в украинском футболе, командой руководит серьезный наставник». «Но мы сделаем все, чтобы испортить им настроение», - заключил главный тренер «Барселоны».
Как известно, сегодня на стадионе «Олимпийский» в Донецке состоится матч Лиги чемпионов между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Барселона» (Барселона, Испания).
Охранять общественный порядок в городе во время матча будут около 750 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД.