Главный тренер «Барселоны» опасается «Шахтера»

Главный тренер испанской «Барселоны» Хосеп ГВАРДИОЛА опасается донецкого «Шахтера», но настроен только на победу.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на пресс-конференции в Донецке накануне матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Барселона».

«Я знаю, что в «Шахтере» есть игроки очень высокого уровня. Сложно выигрывать в Донецке, поэтому на протяжении всего матча нам надо быть предельно собранными», – сказал Х.ГВАРДИОЛА.

По его словам, он «полностью сконцентрирован на встречу с «Шахтером», она очень важна для нас». «Шахтер» очень серьезный соперник, выиграть у них дома практически невозможно. В Лиге чемпионов проигрыш означает очень серьезную потерю, поэтому мы настраиваемся на победу…Игра с «Шахтером» очень важна», - подчеркнул наставник каталонцев.

Он также заверил, что «уважает «Шахтер», поскольку «это серьезный противник, который достиг практически всего в украинском футболе, командой руководит серьезный наставник». «Но мы сделаем все, чтобы испортить им настроение», - заключил главный тренер «Барселоны».

Как известно, сегодня на стадионе «Олимпийский» в Донецке состоится матч Лиги чемпионов между командами «Шахтер» (Донецк, Украина) и «Барселона» (Барселона, Испания).

Охранять общественный порядок в городе во время матча будут около 750 сотрудников милиции и военнослужащих внутренних войск МВД.