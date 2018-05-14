Эх, а забей Шацких мяч - цены б ему не было...

Киевляне продолжают свою безвыиграшную серию в матчах Лиги чемпионов

Оба участника вчерашней игры в Стамбуле вряд ли занесут ее в свой актив. Оказывается, и такие матчи могут случаться в Лиге чемпионов - скучные, без забитых мячей, зато с массой промахов полевых игроков, со смешными ошибками вратарей.

Если даже великий Карлос ошибся при подаче углового, то чего уже требовать от нашего Алиева, который вчера 4 раза пытался выполнить свой фирменный удар по воротам, но все шли мимо них (угловой - тоже впустую).

После предыдущего матча «Динамо» против лондонского «Арсенала» английские обозреватели отметили, что киевляне слишком уважительно отнеслись к своему сопернику, играя излишне осторожно.

Урок, как видим, не пошел впрок. И в Стамбуле сыграли так же с излишней осторожностью, когда невооруженным глазом было видно, что «Фенербахче» - совсем не «Арсенал», и выигрывать у турок нужно было обязательно. Для продолжения турнирной борьбы, для самоутверждения, для настроения, для статистики, в конечном итоге, ведь шутка ли - в последний раз «Динамо» выигрывало в Лиге чемпионов в основном турнире еще в ноябре 2004 года, помните, у «Ромы» и тогда, между прочим, даже 10 набранных очков не хватило для выхода из группы.

Досадно, что, как и в матче с «Арсеналом», динамовцам не хватило заряженности именно на победу, не хватило веры в собственные силы. Впечатление такое, что вышли на поле с задачей не пропустить, а впереди - как получится.

В результате - вторая ничья, два очка в активе, а потеряно уже четыре, которых может и не хватить для последующего выхода из группы. Хорошо, хотя бы то, что «Арсенал» притормозил «Порту» 4:0 и, таким образом, в группе G пока еще нет явного лидера, значит, есть шансы для Киева.

Правда можно вспомнить, что «Фенер» дома не проигрывает в еврокубках 14 последних матчей, с ноября 2005 года. Этой весной на родном стадионе турками был бит даже будущий финалист Лиги чемпионов - лондонский «Челси», но то был последний успех «Фенера» в сезоне. Из той команды, которая дошла до 1/4 Лиги, мало что осталось, начиная с тренера Зико, которому не простили неудачу «Фенера» в чемпионате Турции.

Потеряла команда и двух ярких форвардов: серб Кежман сейчас играет во французском ПСЖ, а лучший бомбардир бразилец Дейвид восстанавливается после тяжелой травмы.

Зато в этом году «Фенербахче» прославился как самый дорогой клуб в мире - суммарная стоимость его акций превысила 2 миллиарда долларов. Некоторые эксперты выражают сомнения в законности рекордного прыжка ценных бумаг клуба - на 355 процентов, но это не повлияло на решение новоиспеченного триумфатора чемпионата Европы 2008 года Луиса Арагонеса прийти на тренерский мостик стамбульского клуба, еще и «сосватать» сюда испанского голеадора Гюису (27 мячей в прошлом чемпионате Испании, 14 миллионов евро стоимость трансфера).

Существенные изменения переживает и «Динамо». Например, из 14 игроков, которые в сентябре 2007 года вышли на поле в первом матче тогдашнего розыгрыша Лиги, вчера мы увидели лишь четырех: Михалика, Каддури, Бангуру и, ясное дело, Шацких, на фарт.

Эх, а забей же он вчера тот мяч, который ушел от его ноги да-а-алеко на трибуны, цены б ему не было.

На предматчевой пресс-конференции Арагонес высказывал опасения по поводу умения динамовцев остро контратаковать.

"Я вижу, что Киев - команда, сильная быстрыми контратаками. Поэтому мы должны правильно организовать защиту".

Ну что же, ошибаются даже и тренеры чемпионов Европы.

Вчера киевляне, кажется, сделали все, чтобы опровергнуть эти оценки Арагонеса, и особенно не тревожить защиту турок.

Давно не приходилось видеть такую беспомощную игру в центре поля в исполнении Гиоане, того же Алиева, потерялся здесь и щедро авансированный прессой Еременко. Как в воду смотрел его папа, когда в одном из интервью так охарактеризовал игру сына: «Ему нужно больше решительности, стоило бы чаще брать игру на себя. Более нахальным быть, что ли».

Такого нахальства не хватало вчера всей динамовской команде.

Об острых контратаках пришлось забыть (а какие моменты были потеряны!), вместо этого наблюдать за многочисленными потерями мяча, мелкими передачами в никуда. Неслучайно, что Бангура с такой полузащитой остался просто на голодном пайке, не нашел себя и был заменен, хотя, как по мне, напрашивались замены именно среди хавбеков. В целом заметно, что у «Динамо» проблемы с атакой, в двух матчах забит лишь один мяч с пенальти.

Периодически команда Семина сбивалась вообще на стоячую игру, удержание мяча, что порождало вопрос о предматчевых установках на игру, психологический настрой не уступать хозяевам, умение диктовать свое.

Понятно, что «раскатать всухую» во внутреннем чемпионате «Черноморец» или «Кривбасс» это одно, а показать такой же уровень против участника Лиги чемпионов - совсем другое.

Однако тренеры как раз и должны были донести до игроков, что не так уж страшен нынешний «Фенер» (три поражения в текущем чемпионате Турции, 10 место в таблице), нужно лишь сыграть в свою игру, не делать ненужных ошибок.

Но, выходит, не донесли, не убедили. Опять, как и в концовке матча с «Арсеналом», начали наши тесниться ближе к собственным воротам, отдавать инициативу и мяч.

Следовательно, радужные надежды на возвращение с турецких берегов с тремя очками не оправдались. Особенно досадно, что виноваты в этом сами динамовцы.

Значит, есть повод для тренеров задуматься над стабильностью в игре «Динамо», над тем, какими средствами ее можно обеспечить.

Был бы на месте «Фенера» более классный оппонент, наказал бы «Динамо» за такую покладистость и беззубость как пить дать.

Следующий соперник - «Порту» - как раз из той категории команд, которые умеют придавить соперника, прессовать его, не прощая ошибок. И именно матч с португальцами, раздраженными после их вчерашнего сокрушительного поражения, станет для команды Семина своеобразным моментом истины: способна ли она покорять европейские вершины, или же будет просто удовлетворяться крошками со стола в большой игре.

Олег Олийнык