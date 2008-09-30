Сыграны два матча в Кубке УЕФА

В групповой турнир прошли ЦСКА и Герта

Завершились первые два ответных матча первого раунда Кубка УЕФА ЦСКА Москва - Славен 1:0 (первый матч 2:1) Сент-Патрик - Герта - 0:0 (0:2). В групповой турнир проходят ЦСКА и Герта. Остальные матчи раунда состоятся 2 октября: Валенсия - Маритиму (первый матч 1:0) Олимпиакос Пирей - Норселланн (2:0) Витория Гимараеш - Портсмут (0:2) Депортиво - Бранн (0:2) Пари Сен-Жермен - Эржийеспор (2:1) Брюгге - Янг Бойз (2:2) Копенгаген - ФК Москва (2:1) Удинезе - Боруссия Дортмунд (2:0) Аякс - Борац Чачак (4:1) Васлуй - Славия Прага (0:0) Динамо Бухарест - НЕК (0:1) Ред Булл - Севилья (0:2) Артмедиа - Спортинг Брага (0:4) Спарта Прага - Динамо Загреб (0:0) Цюрих - Милан (1:3) Астон Вилла - Литекс (3:1) Галатасарай - Беллинцона (4:3) Металлист - Бешикташ Спартак Москва - Баник (1:0) Твенте - Ренн (1:2) Херенвеен - Витория Сетубал (1:1) Бенфика - Наполи (2:3) Мазервэлл - Нанси (0:1) Манчестер Сити - Омония (2:1) Стандард - Эвертон (2:2) Левски - Жилина (1:1) Хонка - Расинг Сантандер (0:1) Каунас - Сампдория (0:5) Партизан - Тимишоара (2:1) Сент-Этьен - Хапоэль Тель-Авив (2:1) Униря - Гамбург (0:0) Русенборг - Брондбю (2:1) Калмар - Фейеноорд (1:0) Лех - Аустрия Вена (1:2) Шальке 04 - АПОЭЛ (4:1) Штутгарт - Черно Море (2:1) Рапид Бухарест - Вольфсбург (0:1) Висла Краков - Тоттенхэм Хотспур (1:2)

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