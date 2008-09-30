Сыграны два матча в Кубке УЕФА

20:57, 30 сентября 2008
Спорт
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В групповой турнир прошли ЦСКА и Герта

Завершились первые два ответных матча первого раунда Кубка УЕФА

ЦСКА Москва - Славен 1:0 (первый матч 2:1)

Сент-Патрик - Герта - 0:0 (0:2).

В групповой турнир проходят ЦСКА и Герта.

Остальные матчи раунда состоятся 2 октября:

Валенсия - Маритиму (первый матч 1:0)

Олимпиакос Пирей - Норселланн (2:0)

Витория Гимараеш - Портсмут (0:2)

Депортиво - Бранн (0:2)

Пари Сен-Жермен - Эржийеспор (2:1)

Брюгге - Янг Бойз (2:2)

Копенгаген - ФК Москва (2:1)

Удинезе - Боруссия Дортмунд (2:0)

Аякс - Борац Чачак (4:1)

Васлуй - Славия Прага (0:0)

Динамо Бухарест - НЕК (0:1)

Ред Булл - Севилья (0:2)

Артмедиа - Спортинг Брага (0:4)

Спарта Прага - Динамо Загреб (0:0)

Цюрих - Милан (1:3)

Астон Вилла - Литекс (3:1)

Галатасарай - Беллинцона (4:3)

Металлист - Бешикташ

Спартак Москва - Баник (1:0)

Твенте - Ренн (1:2)

Херенвеен - Витория Сетубал (1:1)

Бенфика - Наполи (2:3)

Мазервэлл - Нанси (0:1)

Манчестер Сити - Омония (2:1)

Стандард - Эвертон (2:2)

Левски - Жилина (1:1)

Хонка - Расинг Сантандер (0:1)

Каунас - Сампдория (0:5)

Партизан - Тимишоара (2:1)

Сент-Этьен - Хапоэль Тель-Авив (2:1)

Униря - Гамбург (0:0)

Русенборг - Брондбю (2:1)

Калмар - Фейеноорд (1:0)

Лех - Аустрия Вена (1:2)

Шальке 04 - АПОЭЛ (4:1)

Штутгарт - Черно Море (2:1)

Рапид Бухарест - Вольфсбург (0:1)

Висла Краков - Тоттенхэм Хотспур (1:2)

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