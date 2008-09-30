Луческу: и не настаивайте на том, чтобы я ушел

Главный тренер донецкого «Шахтера» Мирча ЛУЧЕСКУ заявляет, что уйдет из команды только если ему об этом скажет президент клуба Ринат АХМЕТОВ.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке накануне матча группового турнира Лиги чемпионов УЕФА «Шахтер» - «Барселона».

«У меня контракт такого рода, что я не могу просто так уйти в отставку. Поэтому не настаивайте на том, чтобы я ушел. Такое произойдет только в том случае, если президент мне скажет об этом. Тогда мы пожмем друг другу руки, и на этом все закончится», - сказал тренер.

Он подчеркнул, что его «не связывают контракт или деньги». «Я сам по натуре боец и не оставлю команду в сложной ситуации, а сейчас она именно такова. Я главный виновник, и несу ответственность, поэтому было бы проще подать в отставку», - указал М.ЛУЧЕСКУ.

«Я верю в свою команду и своих игроков. Уверен, что игроки так же относятся ко мне», - заключил главный тренер «Шахтера».