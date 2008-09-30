Против Украины ведется информационная война

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС считает, что против Украины и Польши как хозяев Евро-2012 ведется информационная война. Об этом он заявил во время пресс-конференции в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Г.СУРКИСА, антиукраинская пропаганда особенно усилилась накануне последнего заседания Исполкома УЕФА, когда в итальянской прессе уже сообщалось, что Италия определена хозяином Чемпионата Европы по футболу 2012 года и приступает к реконструкции своих стадионов. Или другой пример, продолжил он, когда немецкие СМИ распространили информацию о том, что Германия предложила Польше свои города, потому что Украина, якобы, ненадежный партнер и не выполняет своих обязательств.

“Широкомасштабная информационная война, развернутая в некоторых зарубежных СМИ против хозяев Евро-2012, лишний раз засвидетельствовала, что факт получения победы и гарантия ее сохранения – это две больших разницы”, - сказал Г.СУРКИС.

По его мнению, украинская система контпропагандистской обороны не всегда качественно выполняет свои функции и практически не синхронизирована с возможностями польских партнеров.

Президент ФФУ напомнил, что лишь 19 сентября в рамках второго заседания совместного украинско-польского комитета в Киеве была создана рабочая группа, которая должна выработать конкретные предложения относительно взаимодействия в этой важной сфере.

“А пока информационное пространство Украины и Польши свободно используется недружелюбными нам субъектами для откровенных провокаций против нашего имиджа”, - убежден Г.СУРКИС.

Именно поэтому он призывал журналистов активнее информировать и общество и, особенно, международное сообщество о ходе подготовки Украины к Евро-2012.

“Мы верим и надеемся на вашу помощь”, - сказал президент ФФУ, обращаясь к представителям национальных масс-медиа.