Валерий Борзов: Буковина - стратегический регион

„Черновицкая область по своим предгорным природно-климатическим, благоприятным для бегунов условиям является стратегическим регионом для украинской легкой атлетики”, - заявил сегодня на пресс-конференции в Черновцах двукратный олимпийский чемпион, член Международного Олимпийского комитета, президент Федерации легкой атлетики Украины Валерий БОРЗОВ, который находится на Буковине с официальным визитом по приглашению руководства области.

Как передает корреспондент УНИАН, В.БОРЗОВ, в частности, отметил, что лично ездил по регионам Буковины, чтобы собственными глазами увидеть реалии спортивной инфраструктуры края. В райцентре Кицмань, где тренируется чемпион мира и Европы по легкой атлетики Иван ГЕШКО, В.БОРЗОВ поддержал идею строительства в парковой зоне нового стадиона. “Если столица предоставит субвенцию для установки там современной беговой дорожки, то Кицмань может стать центром развития бега на средние дистанции национального значения", – считает В.БОРЗОВ. В этом контексте перспективна, по его мнению, также идея передачи под создание такого центра (мини-спортивный интернат) одного из спальных корпусов Кицманской школы-интерната, которую планируется перепрофилировать в лицей.

Во время своего визита член МОК ознакомился с состоянием черновицкого стадиона «Буковина». По его мнению, устаревшее покрытие беговых дорожек следует заменить самое современным, что позволяло бы проводить здесь официальные национальные и международные соревнования. По словам В.БОРЗОВА, реконструкция черновицкого спортивного сооружения обойдется в 6 миллионов гривен.

Кроме этого, сообщил он, руководство города намерено построить в Черновцах Дворец спорта. На первом этаже можно было бы заниматься легкой атлетикой, на втором и третьем могут проводить тренировки представители других видов спорта – тенниса, бокса, борьбы, гимнастики.