Луческу недоумевает: Шахтер вошел в какую-то негативную динамику

Главный тренер футбольного клуба «Шахтер» Мирча ЛУЧЕСКУ надеется, что его команда в матче Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» 1 октября в Донецке будет играть «намного увереннее», чем в чемпионате Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом М.ЛУЧЕСКУ сказал на пресс-конференции после домашнего матча с донецким «Металлургом», который завершился вничью 1:1.

«Надеюсь, мы будем выглядеть намного уверенней - так, как и должна выглядеть команда уровня Лиги чемпионов», - сказал М.ЛУЧЕСКУ, добавив, что «Шахтер» «заслужил место в этом турнире, и это нужно в среду доказать».

М.ЛУЧЕСКУ признал, что «Шахтер», сыграв вничью уже 6-й матч, «вошел в какую-то негативную динамику».

«Из-за давления, обусловленного потерей очков, мы не показываем ту игру, которую демонстрировали раньше… Напряжение и, как следствие, неуверенность не позволяют футболистам забивать голы», - констатировал наставник «горняков».

Он назвал «невероятной» ситуацию, когда «с такими игроками и возможностями, которые у нас есть, мы находимся в такой сложной ситуации».

«Сейчас нас ждет очень ответственная игра против «Барселоны» в Лиге чемпионов. После этого поединка можно будет делать серьезный анализ того, что происходит с командой», - заключил М.ЛУЧЕСКУ.