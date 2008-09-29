Поединок накануне своего 32-летия Шева начал в запасе

Очередное миланское дерби стало достоянием истории. И запомнится он, прежде всего, не победой Милана, коих в истории было предостаточно, а тем, что успех россо-нери принес бразилец Роналдиньо. Для него этот гол стал первым в красно-черной форме новой команды. У тифозерии проигравшей стороны поединок будет значиться под другим названием. "Первое дерби, проигранное Жозе Моуриньо в Италии".

В то же время, Карло Анчелотти точно нажил себе не одну сотню недоброжелателей, не выпустив в основе Андрея Шевченко, отмечает Football.ua. Недоброжелатели эти родом, прежде всего, конечно, из Украины, и далеко не все они поддерживают Милан. Просто хотят видеть Андрея на поле.

Но решением Анчелотти поединок накануне своего 32-летия украинский нападающий начал в запасе. Появился он лишь на 84-й минуте, когда Милан играл уже без форвардов, а у Интера на поле их было четверо. Самое интересное, что Шевченко (автор 14-ти голов в ворота нерадзурри в 15-ти матчах) еще и забить мог! Первый удар Андрея пришелся мимо цели, в вот со вторым его выстрелом с трудом справился Жулио Сезар, который перевел удар украинца под перекладину на угловой.

Единственный же гол Милан провел после классической контратаки - Аббьяти парировал удар Ибрагимовича, миланцы ринулись вперед, Кака избежал офсайдной ловушки и мягко навесил справа в штрафную. А там Роналдиньо перепрыгнул Камбьяссо и головой послал мяч в противоход своему партнеру по национальной команде.

Еще один интересный эпизод: на 45-й минуте Кака сыграл в стенку с Роналдиньо, прорвался к воротам и получил локтем в лицо от Марко Матерацци, но арбитр Эмилио Морганти эпизод проигнорировал. Точно так же он поступил и после перерыва, когда Фламини в своей штрафной отмахнулся от Адриано. Вот только Матерацци (к тому времени уже замененный) о своем поступке забыл и принялся высказывать рефери какие-то неподобающие претензии. В итоге - получил красную карточку, даже не находясь на поле.

Теперь Милан подобрался к Кузенам на расстояние всего одного очка, но, как ни странно, речь не о верхушке турнирной таблицы. Там сейчас властвуют Лацио и Наполи, а миланским грандам еще только предстоит доказать свою конкурентоспособность. Пока у россо-нери это выходит лучше - нерадзурри и бьянко-челести уже обыграны.

Чемпионат Италии. Серия А

Милан - Интер 1:0

Гол: Роналдиньо 37